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Какой женский костюм выбрать в 2025 — самые модные варианты года

8 января 2025 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самый модный женский костюм 2025 — что носить в этом году
Женщина в костюме. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Костюмы с брюками уже давно стали незаменимой вещью в гардеробе современной женщины. Они не только практичны, но и стильные, помогают выразить уверенность и подчеркнуть индивидуальность. В 2025 году костюм превращается из простой базы в настоящий шедевр — яркий, смелый, незабываемый.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Его универсальность — это то, что покоряет. Они идеально подходят как для офиса, так и для вечернего выхода. Например, серый классический костюм можно легко превратить в стильный вечерний образ, добавив к нему яркие аксессуары.

Костюм подойдет к любому событию
Серый костюм. Фото из Instagram

Какие цвета будут в тренде

2025 год будет годом смелых цветов. Вот несколько оттенков, которые точно станут модными фаворитами:

  • Бордовый — элегантный и изысканный.
  • Золотой — для тех, кто любит быть в центре внимания.
  • Молочный  — нежный и универсальный.
  • Шоколадный  — теплый и уютный.
  • Яркий красный или даже неоновые оттенки — для настоящих смельчаков.
Красный костюм никого не оставит равнодушным
Красный костюм. Фото из Instagram

Штаны — это основа костюма, и здесь есть из чего выбирать.

  • Укороченные — добавляют легкости и игривости.
  • Прямые — для классической элегантности.
  • Палаццо — идеальны для тех, кто ценит комфорт и свободу.
  • Карго — смелый вариант для ценительниц casual.
  • Модели со стрелками — мастхэв для делового стиля.
Костюмы могут быть разного фасона
Костюм с широкими штанами. Фото из Instagram

В 2025 году жакеты становятся центром внимания. Дизайнеры предлагают:

  • Приталенные — для утонченного женского образа.
  • Оверсайз — трендовый и расслабленный стиль.
  • Укороченные — немного игривости и кокетства.
  • С акцентированными плечами — создают смелый, мощный силуэт.
Костюм можно выбрать и с юбкой
Костюм с юбкой. Фото из Instagram

Детали решают все

В этом году на костюмах появляются неожиданные акценты: перья, асимметрия, объемные вставки, видные резинки или даже яркие пуговицы. Такие элементы добавляют индивидуальности и превращают костюм в настоящее произведение искусства.

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мода одежда тренды стиль 2025 год

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