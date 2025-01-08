Самый модный женский костюм 2025 — что носить в этом году

Женщина в костюме. Фото: Freepik

Костюмы с брюками уже давно стали незаменимой вещью в гардеробе современной женщины. Они не только практичны, но и стильные, помогают выразить уверенность и подчеркнуть индивидуальность. В 2025 году костюм превращается из простой базы в настоящий шедевр — яркий, смелый, незабываемый.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Его универсальность — это то, что покоряет. Они идеально подходят как для офиса, так и для вечернего выхода. Например, серый классический костюм можно легко превратить в стильный вечерний образ, добавив к нему яркие аксессуары.

Серый костюм. Фото из Instagram

Какие цвета будут в тренде

2025 год будет годом смелых цветов. Вот несколько оттенков, которые точно станут модными фаворитами:

Бордовый — элегантный и изысканный.

— элегантный и изысканный. Золотой — для тех, кто любит быть в центре внимания.

— для тех, кто любит быть в центре внимания. Молочный — нежный и универсальный.

— нежный и универсальный. Шоколадный — теплый и уютный.

— теплый и уютный. Яркий красный или даже неоновые оттенки — для настоящих смельчаков.

Красный костюм. Фото из Instagram

Штаны — это основа костюма, и здесь есть из чего выбирать.

Укороченные — добавляют легкости и игривости.

— добавляют легкости и игривости. Прямые — для классической элегантности.

— для классической элегантности. Палаццо — идеальны для тех, кто ценит комфорт и свободу.

— идеальны для тех, кто ценит комфорт и свободу. Карго — смелый вариант для ценительниц casual.

— смелый вариант для ценительниц casual. Модели со стрелками — мастхэв для делового стиля.

Костюм с широкими штанами. Фото из Instagram

В 2025 году жакеты становятся центром внимания. Дизайнеры предлагают:

Приталенные — для утонченного женского образа.

— для утонченного женского образа. Оверсайз — трендовый и расслабленный стиль.

— трендовый и расслабленный стиль. Укороченные — немного игривости и кокетства.

— немного игривости и кокетства. С акцентированными плечами — создают смелый, мощный силуэт.

Костюм с юбкой. Фото из Instagram

Детали решают все

В этом году на костюмах появляются неожиданные акценты: перья, асимметрия, объемные вставки, видные резинки или даже яркие пуговицы. Такие элементы добавляют индивидуальности и превращают костюм в настоящее произведение искусства.

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