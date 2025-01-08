Наймодніший жіночий костюм 2025 — що носити цього року

Жінка в костюмі. Фото: Freepik

Костюми зі штанами вже давно стали незамінною річчю у гардеробі сучасної жінки. Вони не тільки практичні, але й стильні, допомагають виразити впевненість і підкреслити індивідуальність. У 2025 році костюм перетворюється з простої бази на справжній шедевр — яскравий, сміливий, незабутній.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Їхня універсальність — це те, що підкорює. Вони ідеально підходять як для офісу, так і для вечірнього виходу. Наприклад, сірий класичний костюм можна легко перетворити на стильний вечірній образ, додавши до нього яскраві аксесуари.

Сірий костюм. Фото з Instagram

Які кольори будуть у тренді

2025 рік буде роком сміливих кольорів. Ось кілька відтінків, які точно стануть модними фаворитами:

Бордовий — елегантний і вишуканий.

— елегантний і вишуканий. Золотий — для тих, хто любить бути в центрі уваги.

— для тих, хто любить бути в центрі уваги. Молочний — ніжний і універсальний.

— ніжний і універсальний. Шоколадний — теплий і затишний.

— теплий і затишний. Яскравий червоний або навіть неонові відтінки — для справжніх сміливиць.

Червоний костюм. Фото з Instagram

Штани — це основа костюма, і тут є з чого вибирати.

Укорочені — додають легкості й грайливості.

— додають легкості й грайливості. Прямі — для класичної елегантності.

— для класичної елегантності. Палаццо — ідеальні для тих, хто цінує комфорт і свободу.

— ідеальні для тих, хто цінує комфорт і свободу. Карго — сміливий варіант для поціновувачок casual.

— сміливий варіант для поціновувачок casual. Моделі зі стрілками — мастхев для ділового стилю.

Костюм із широкими штанами. Фото з Instagram

У 2025 році жакети стають центром уваги. Дизайнери пропонують:

Приталені — для витонченого жіночого образу.

— для витонченого жіночого образу. Оверсайз — трендовий і розслаблений стиль.

— трендовий і розслаблений стиль. Укорочені — трохи грайливості та кокетства.

— трохи грайливості та кокетства. З акцентованими плечима — створюють сміливий, потужний силует.

Костюм зі спідницею. Фото з Instagram

Деталі вирішують усе

Цього року на костюмах з'являються несподівані акценти: пір’я, асиметрія, об’ємні вставки, гумки, які видно, або навіть яскраві ґудзики. Такі елементи додають індивідуальності й перетворюють костюм на справжній витвір мистецтва.

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