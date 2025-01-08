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Який жіночий костюм обрати у 2025 — наймодніші варіанти року

8 січня 2025 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніший жіночий костюм 2025 — що носити цього року
Жінка в костюмі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Костюми зі штанами вже давно стали незамінною річчю у гардеробі сучасної жінки. Вони не тільки практичні, але й стильні, допомагають виразити впевненість і підкреслити індивідуальність. У 2025 році костюм перетворюється з простої бази на справжній шедевр — яскравий, сміливий, незабутній.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Їхня універсальність — це те, що підкорює. Вони ідеально підходять як для офісу, так і для вечірнього виходу. Наприклад, сірий класичний костюм можна легко перетворити на стильний вечірній образ, додавши до нього яскраві аксесуари. 

Костюм підійде до будь-якої події
Сірий костюм. Фото з Instagram

Які кольори будуть у тренді

2025 рік буде роком сміливих кольорів. Ось кілька відтінків, які точно стануть модними фаворитами:

  • Бордовий — елегантний і вишуканий.
  • Золотий — для тих, хто любить бути в центрі уваги.
  • Молочний — ніжний і універсальний.
  • Шоколадний — теплий і затишний.
  • Яскравий червоний або навіть неонові відтінки — для справжніх сміливиць.
Червоний костюм нікого не залишить байдужим
Червоний костюм. Фото з Instagram

Штани — це основа костюма, і тут є з чого вибирати.

  • Укорочені — додають легкості й грайливості.
  • Прямі — для класичної елегантності.
  • Палаццо — ідеальні для тих, хто цінує комфорт і свободу.
  • Карго — сміливий варіант для поціновувачок casual.
  • Моделі зі стрілками — мастхев для ділового стилю.
Костюми можуть бути різного фасону
Костюм із широкими штанами. Фото з Instagram

У 2025 році жакети стають центром уваги. Дизайнери пропонують:

  • Приталені — для витонченого жіночого образу.
  • Оверсайз — трендовий і розслаблений стиль.
  • Укорочені — трохи грайливості та кокетства.
  • З акцентованими плечима — створюють сміливий, потужний силует.
Костюм можна обрати і з спідницею
Костюм зі спідницею. Фото з Instagram

Деталі вирішують усе

Цього року на костюмах з'являються несподівані акценти: пір’я, асиметрія, об’ємні вставки, гумки, які видно, або навіть яскраві ґудзики. Такі елементи додають індивідуальності й перетворюють костюм на справжній витвір мистецтва.

Раніше ми писали про те, з чим носити замшеві штани цієї зими.

Також ми повідомляли, чим можна доповнити модну спідницю 2025.

мода одяг тренди стиль 2025 рік

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