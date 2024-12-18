Вернувшийся в моду головной убор станет хитом 2025 года

Девушка в повязке. Фото: Freepik

Зимой головной убор — это не только способ согреться, но и стильный акцент в гардеробе. Если шапка кажется слишком привычной, обратите внимание на повязки на голову.

Новини.LIVE расскажет, как этот аксессуар может дополнять зимние образы.

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Почему стоит выбрать повязку на голову

Повязка — это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить прическу и выглядеть элегантно. Она может быть меховой, вязаной, флисовой или даже хлопчатобумажной, поэтому каждый найдет что-нибудь по вкусу. Она идеально подходит к дубленкам, шубам и даже лыжным костюмам.

Однако есть нюанс: в сильный мороз повязка не согреет так, как шапка. Ее лучше носить в более теплые зимние дни или использовать для стильных выходов на особые события.

Повязка на голову. Фото с Instagram

Как носить повязку

Сочетайте с короткими шубами, ботинками челси или уггами для создания стильного образа.

Надевайте ее вместе с гольфами, свитерами, трикотажными брюками или джинсами — это придаст вашему виду гармонии.

Если вы хотите подчеркнуть эстетику Old Money, выбирайте однотонные модели в черном или белом цвете.

Повязка в образах. Фото с Instagram

Этот аксессуар уже успел завоевать сердца известных модниц, таких как Белла Хадид и Гейли Бибер. К тому же повязка на голову ассоциируется со стилем легендарных икон моды, таких как принцесса Диана и Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Повязка на голову — это не просто модный тренд, а аксессуар, выдержавший проверку временем. Благодаря своей универсальности и практичности, она всегда остается популярной. Добавьте ее в свой гардероб, чтобы сделать зимние образы еще более стильными.

Раньше мы писали о том, следует ли носить вязаные шапки этой зимой.

Также мы сообщали, какие могут быть альтернативы обычной шапке.