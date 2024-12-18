Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Який головний убір знову в тренді — ідеї для стильного образу arrow

Який головний убір знову в тренді — ідеї для стильного образу

18 грудня 2024 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головний убір, що повернувся в моду — стане хітом 2025 року
Дівчина в пов'язці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Взимку головний убір — це не тільки спосіб зігрітися, але й стильний акцент у гардеробі. Якщо шапка здається вам занадто звичною, зверніть увагу на пов’язки на голову.

Новини.LIVE розповість, як цей аксесуар може доповнювати зимові образи.

Читайте також:

Чому варто обрати пов’язку на голову

Пов’язка — це справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти зачіску й мати елегантну зачіску. Вона може бути хутряною, в’язаною, флісовою чи навіть бавовняною, тому кожен знайде щось до смаку. Вона ідеально пасує до дублянок, шуб і навіть лижних костюмів.

Однак є нюанс: у сильний мороз пов’язка не зігріє так, як шапка. Її краще носити в тепліші зимові дні або використовувати для стильних виходів на особливі події.

Пов'язка на голову повертається в тренди
Пов'язка на голову. Фото з Instagram

Як носити пов’язку

  • Поєднуйте з короткими шубами, черевиками челсі або уггами для створення стильного образу.
  • Одягайте її разом із гольфами, светрами, трикотажними штанами чи джинсами — це додасть вашому вигляду гармонії.
  • Якщо хочете підкреслити естетику Old Money, обирайте однотонні моделі в чорному чи білому кольорі.
Пов'язка на голову може чудово вписати у різні образи
Пов'язка в образах. Фото з Instagram

Цей аксесуар вже встиг завоювати серця відомих модниць, таких як Белла Хадід і Гейлі Бібер. До того ж пов’язка на голову асоціюється зі стилем легендарних ікон моди, як-от принцеса Діана та Керолін Бессетт-Кеннеді.

Пов’язка на голову — це не просто модний тренд, а аксесуар, що витримав перевірку часом. Завдяки своїй універсальності й практичності вона завжди залишається популярною. Додайте її до свого гардероба, щоб зробити зимові образи ще стильнішими.

Раніше ми писали про те, чи варто носити в'язані шапки цієї зими.

Також ми повідомляли, які можуть бути альтернативи звичайній шапці.

мода одяг зима головні убори стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

18:31 У Миколаєві для лікарень просять пільги — які саме

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні