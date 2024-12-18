Головний убір, що повернувся в моду — стане хітом 2025 року

Дівчина в пов'язці. Фото: Freepik

Взимку головний убір — це не тільки спосіб зігрітися, але й стильний акцент у гардеробі. Якщо шапка здається вам занадто звичною, зверніть увагу на пов’язки на голову.

Новини.LIVE розповість, як цей аксесуар може доповнювати зимові образи.

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Чому варто обрати пов’язку на голову

Пов’язка — це справжня знахідка для тих, хто хоче зберегти зачіску й мати елегантну зачіску. Вона може бути хутряною, в’язаною, флісовою чи навіть бавовняною, тому кожен знайде щось до смаку. Вона ідеально пасує до дублянок, шуб і навіть лижних костюмів.

Однак є нюанс: у сильний мороз пов’язка не зігріє так, як шапка. Її краще носити в тепліші зимові дні або використовувати для стильних виходів на особливі події.

Пов'язка на голову. Фото з Instagram

Як носити пов’язку

Поєднуйте з короткими шубами, черевиками челсі або уггами для створення стильного образу.

Одягайте її разом із гольфами, светрами, трикотажними штанами чи джинсами — це додасть вашому вигляду гармонії.

Якщо хочете підкреслити естетику Old Money, обирайте однотонні моделі в чорному чи білому кольорі.

Пов'язка в образах. Фото з Instagram

Цей аксесуар вже встиг завоювати серця відомих модниць, таких як Белла Хадід і Гейлі Бібер. До того ж пов’язка на голову асоціюється зі стилем легендарних ікон моди, як-от принцеса Діана та Керолін Бессетт-Кеннеді.

Пов’язка на голову — це не просто модний тренд, а аксесуар, що витримав перевірку часом. Завдяки своїй універсальності й практичності вона завжди залишається популярною. Додайте її до свого гардероба, щоб зробити зимові образи ще стильнішими.

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