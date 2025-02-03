Сенсационные тренды 2025 - что будет популярным в этом году

Стильная девушка. Фото: Freepik

Мода — это быстро меняющийся мир, и только настоящие эксперты могут предсказать, что именно станет популярным в следующем сезоне. Но важно помнить, что мода не равна стилю. Мода — это тренды, а стиль — это то, как мы выбираем и носим эти тренды, адаптируя их под свою индивидуальность.

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Апокалиптический стиль

Это направление очень отличается от гламурных трендов. Оно сочетает простоту с элементами, которые вносят новизну и блеск. Дизайнеры взяли основы апокалиптического стиля и дополнили их яркими декоративными элементами.

Апокалиптический стиль. Фото: скриншот видео

Яркие цвета

В 2025 году для верхней одежды актуальными будут цвета, которые точно не оставят вас незамеченными. Если вы планируете приобрести тренч или пальто, обратите внимание на яркие оттенки — это точно станет хитом сезона.

Морские мотивы

Принты и цвета, ассоциирующиеся с морем, будут в тренде в этом году. В частности, всевозможные полоски и текстуры, которые напоминают морские мотивы, можно будет увидеть в новых коллекциях.

Необычные элементы

Отказываясь от идеальности, мода 2025 года вводит в коллекции более свободные, даже странные элементы. Будут популярны аксессуары с необычными формами, которые придают внешнеу облику особый шарм.

Оригинальные украшения. Фото из Instagram

Бохо

Тренд на бохо, который набрал популярность в прошлом году, уже стал полноценным направлением. Это стиль, сочетающий легкость, естественность и свободу в выборе материалов и фасонов.

Стиль бохо. Фото из Instagram

Отголоски 80-х

Мода циклична, и 2025 год — не исключение. Возвращаются тренды 80-х: острые плечи, тюль и классические принты, такие как горошек. Однако на этот раз они будут представлены в более современных формах.

Блузка в горошек. Фото из Instagram

Эстетика Chanel

Стиль Chanel снова на пике. Мировые бренды черпают вдохновение из классических образов прошлых коллекций Chanel, добавляя элементы, которые подчеркивают элегантность и безупречный вкус.

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