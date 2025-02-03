Сенсаційні тренди 2025 — що буде популярним цього року

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Мода — це швидко змінний світ, і тільки справжні експерти можуть передбачити, що саме стане популярним наступного сезону. Але важливо пам'ятати, що мода не рівна стилю. Мода — це тренди, а стиль — це те, як ми обираємо і носимо ці тренди, адаптуючи їх під свою індивідуальність.

Більше інформації про новинки можна знайти на каналі Hainichakiyo.

Читайте також:

Що буде на піку популярності у 2025 році

Апокаліптичний стиль

Цей напрямок дуже відрізняється від гламурних трендів. Він поєднує простоту з елементами, що вносять новизну та блиск. Дизайнери взяли основи апокаліптичного стилю і доповнили їх яскравими декоративними елементами.

Апокаліптичний стиль. Фото: скриншот відео

Яскраві кольори

У 2025 році для верхнього одягу найактуальнішими будуть кольори, які точно не залишать вас непоміченими. Якщо ви плануєте придбати тренч або пальто, зверніть увагу на яскраві відтінки — це точно стане хітом сезону.

Морські мотиви

Принти і кольори, що асоціюються з морем, будуть у тренді цього року. Зокрема, всілякі смужки та текстури, які нагадують морські мотиви, можна буде побачити в нових колекціях.

Незвичні елементи

Відмовляючись від ідеальності, мода 2025 року вводить у колекції більш вільні, навіть дивакуваті елементи. Будуть популярні аксесуари з незвичайними формами, які надають зовнішньому вигляду особливого шарму.

Оригінальні прикраси. Фото з Instagram

Бохо

Тренд на бохо, який набрав популярності минулого року, вже став повноцінним напрямком. Це стиль, що поєднує легкість, природність і свободу у виборі матеріалів і фасонів.

Стиль бохо. Фото з Instagram

Відголоски 80-х

Мода циклічна, і 2025 рік — не виключення. Повертаються тренди 80-х: гострі плечі, тюль і класичні принти, такі як горошок. Однак цей раз вони будуть представлені в більш сучасних формах.

Блузка в горошок. Фото з Instagram

Естетика Chanel

Стиль Chanel знову на піку. Світові бренди черпають натхнення з класичних образів минулих колекцій Chanel, додаючи елементи, які підкреслюють елегантність і бездоганний смак.

Раніше ми писали про те, яка трендова куртка підійде на кінець зими й початок весни.

Також ми повідомляли, що більше буде не в моді цього року.