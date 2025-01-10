Модные пуховики 2025 года, которые хочется носить каждый день

Девушка в стильном пуховике. Фото: Freepik

Пуховики уже давно перестали быть исключительно снаряжением для покорения гор. Сегодня это стильный элемент зимнего гардероба, который не только согревает, но и имеет очень современный вид. Эти куртки легко подстраиваются под модные тренды, оставаясь при этом максимально удобными.

Об этом сообщает Vogue.

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Модные решения от известных брендов

Бренды активно включают пуховики в свои коллекции, играя с их дизайном и функциональностью. Например, Miu Miu предлагает интересное сочетание пуховика с мини-юбкой из такого же материала — выглядит смело и необычно.

Пуховик Miu Miu. Фото: Vogue

Paloma Wool добавляет акцент на талии, делая куртку более женственной и утонченной. Hermès решил пойти по пути асимметрии, создав модель, вдохновленную фирменными элементами бренда, но с современным видом.

Пуховик Herm Hermès. Фото: Vogue

Streetstyle-звезды уже доказали, что пуховик — это не только тепло, но и универсальность. На модных подиумах и уличных образах этот элемент гардероба выглядит очень стильно. Сара Харрис, модный редактор британского Vogue, выбрала кремовый пуховик средней длины, оставаясь верной минималистичному стилю.

А звезды вроде Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Фрэн Саммерс создают повседневные образы, сочетая пуховики с джинсами — это выглядит просто и эффектно.

Хейли Бибер в стильном пуховике. Фото: Vogue

Что выбрать этой зимой

Объемные пуховики остаются вне конкуренции. Смело выбирайте модели в ярких цветах или со смелыми деталями, которые помогут выделиться на фоне обычных зимних образов.

Яркий пуховик. Фото: Vogue

В этом сезоне пуховик не просто согреет, но и сделает ваш стиль максимально актуальным.

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