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Які пуховики у 2025 році обирають всі модниці — хіти сезону

10 січня 2025 18:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні пуховики 2025 року, які хочеться носити щодня
Дівчина в стильному пуховику. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Пуховики вже давно перестали бути виключно спорядженням для підкорення гір. Сьогодні це стильний елемент зимового гардероба, який не тільки зігріває, а й має дуже сучасний вигляд. Ці куртки легко підлаштовуються під модні тренди, залишаючись при цьому максимально зручними.

Про це повідомляє Vogue.

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У цьому сезоні дизайнери пропонують пуховики різної довжини і кольорів, але спільною рисою для всіх залишається їхній обʼємний фасон. 

Які моделі будуть в топі цієї зими

Модні рішення від відомих брендів

Бренди активно включають пуховики до своїх колекцій, граючи з їхнім дизайном і функціональністю. Наприклад, Miu Miu пропонує цікаве поєднання пуховика з мініспідницею з такого ж матеріалу — має сміливий і незвичний вигляд.

Стильний пуховик від Miu Miu дуже практичний
Пуховик Miu Miu. Фото: Vogue

Paloma Wool додає акцент на талії, роблячи куртку більш жіночною і витонченою. Hermès вирішив піти шляхом асиметрії, створивши модель, натхненну фірмовими елементами бренду, але з сучасним виглядом.

Hermès здивував практичністю свого пуховика
Пуховик Hermès. Фото: Vogue

Streetstyle-зірки вже довели, що пуховик — це не лише тепло, але й універсальність. На модних подіумах і вуличних образах цей елемент гардероба має дуже стильний вигляд. Сара Гарріс, модна редакторка британського Vogue, обрала кремовий пуховик середньої довжини, залишаючись вірною мінімалістичному стилю.

А зірки на кшталт Гейлі Бібер, Емілі Ратаковскі та Френ Саммерс створюють повсякденні образи, поєднуючи пуховики з джинсами — це має простий і ефектний вигляд.

Короткі пуховики теж в трендах цієї зими
Гейлі Бібер у стильному пуховику. Фото: Vogue

Що обрати цієї зими

Обʼємні пуховики залишаються поза конкуренцією. Сміливо обирайте моделі у яскравих кольорах або зі сміливими деталями, які допоможуть виділитися на тлі звичайних зимових образів.

Обʼємні пуховики залишаються поза конкуренцією
Яскравий пуховик. Фото: Vogue

У цьому сезоні пуховик не просто зігріє, а й зробить ваш стиль максимально актуальним.

Раніше ми писали про те, яке зимове взуття дуже модне цієї зими.

Також ми повідомляли, з чим варто носити пуховик у 2025 році.

мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік

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