Головные уборы, которые портят волосы — что с ними не так

Девушка в шапке. Фото: Freepik

Зима — это не повод жертвовать красотой своих волос ради моды или комфорта. Неправильный выбор шапки может привести к тому, что локоны начнут жирнеть, потеряют блеск и эластичность, а в худшем случае даже будут выпадать.

Новини.LIVE расскажет, каких видов головных уборов следует избегать, чтобы ваши волосы оставались здоровыми.

Читайте также:

Какие шапки вредны для волос

Шапки с большим количеством украшений

Паетки, стразы, камни — это уже давно не тренд, а скорее пример того, как можно испортить образ. Кроме того, что они дешево выглядят, декоративные элементы еще и вредят волосам: локоны цепляются за выступы и травмируются. Лучше выбрать лаконичную вязаную шапку без лишнего декора — это выглядит стильно и безопасно для волос.

Шапки "не по погоде"

Теплая шапка в плюс три — это то же, что легкая шляпа в минус десять. В слишком теплых шапках кожа головы потеет, из-за чего волосы быстро жирнеют. А если шапка слишком легкая, есть риск переохлаждения, что тоже отрицательно влияет на локоны.

Шапки. Фото: Freepik

Надевайте меховые или шерстяные шапки только в сильные морозы, а для прохладной, но не морозной погоды выберите тонкие вязаные модели. И помните: в помещении шапку лучше снимать.

Синтетические материалы — нет

Искусственные ткани — это главный враг ваших волос зимой. Они не пропускают воздух, из-за чего кожа головы перегревается, а волосы быстрее становятся жирными. Лучше всего отдавать предпочтение натуральным материалам — шерсти, хлопку, кашемиру.

А если у вас меховая шапка, можно сделать для нее шелковую подкладку — это поможет сохранить волосы чистыми и ухоженными.

Тесные шапки

Слишком плотный головной убор не только создает дискомфорт, но и препятствует нормальному кровообращению в коже головы. Это может привести к тому, что волосы начнут выпадать. Если шапка вызывает зуд или ощущение сдавливания, замените ее более свободной моделью из приятного к телу материала.

Девушка держит шапку в руках. Фото: Freepik

Повязки и наушники вместо шапки

Наушники или повязки выглядят стильно, но они не способны обеспечить полноценную защиту от холода. Поэтому кожа головы переохлаждается, и это может спровоцировать выпадение волос. Лучшее решение — это шапки, которые закрывают голову полностью и не оставляют уязвимых зон для холода.

Раньше мы писали о том, что может испортить образ в шапке.

Также мы сообщали, какая шапка из 60-х вернулась в моду 2025 года.