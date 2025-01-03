Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Какие головные уборы вредят волосам — ТОП-5 моделей arrow

Какие головные уборы вредят волосам — ТОП-5 моделей

3 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Головные уборы, которые портят волосы — что с ними не так
Девушка в шапке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — это не повод жертвовать красотой своих волос ради моды или комфорта. Неправильный выбор шапки может привести к тому, что локоны начнут жирнеть, потеряют блеск и эластичность, а в худшем случае даже будут выпадать.

Новини.LIVE расскажет, каких видов головных уборов следует избегать, чтобы ваши волосы оставались здоровыми.

Читайте также:

Какие шапки вредны для волос

Шапки с большим количеством украшений

Паетки, стразы, камни — это уже давно не тренд, а скорее пример того, как можно испортить образ. Кроме того, что они дешево выглядят, декоративные элементы еще и вредят волосам: локоны цепляются за выступы и травмируются. Лучше выбрать лаконичную вязаную шапку без лишнего декора — это выглядит стильно и безопасно для волос.

Шапки "не по погоде"

Теплая шапка в плюс три — это то же, что легкая шляпа в минус десять. В слишком теплых шапках кожа головы потеет, из-за чего волосы быстро жирнеют. А если шапка слишком легкая, есть риск переохлаждения, что тоже отрицательно влияет на локоны.

Шапку следует выбирать из качественных материалов
Шапки. Фото: Freepik

Надевайте меховые или шерстяные шапки только в сильные морозы, а для прохладной, но не морозной погоды выберите тонкие вязаные модели. И помните: в помещении шапку лучше снимать.

Синтетические материалы — нет

Искусственные ткани — это главный враг ваших волос зимой. Они не пропускают воздух, из-за чего кожа головы перегревается, а волосы быстрее становятся жирными. Лучше всего отдавать предпочтение натуральным материалам — шерсти, хлопку, кашемиру.

А если у вас меховая шапка, можно сделать для нее шелковую подкладку — это поможет сохранить волосы чистыми и ухоженными.

Тесные шапки

Слишком плотный головной убор не только создает дискомфорт, но и препятствует нормальному кровообращению в коже головы. Это может привести к тому, что волосы начнут выпадать. Если шапка вызывает зуд или ощущение сдавливания, замените ее более свободной моделью из приятного к телу материала.

Как понять, что ваша шапка вам не подходит
Девушка держит шапку в руках. Фото: Freepik

Повязки и наушники вместо шапки

Наушники или повязки выглядят стильно, но они не способны обеспечить полноценную защиту от холода. Поэтому кожа головы переохлаждается, и это может спровоцировать выпадение волос. Лучшее решение — это шапки, которые закрывают голову полностью и не оставляют уязвимых зон для холода.

Раньше мы писали о том, что может испортить образ в шапке.

Также мы сообщали, какая шапка из 60-х вернулась в моду 2025 года.

мода головные уборы волосы стиль шапка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:37 Одесситы без света — кому стоит зарядить гаджеты

09:37 Взрыв Tesla возле отеля Трампа – личность водителя подтвердили

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

09:23 Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию — какая сумма

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП придется подождать

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:11 В Киевской области осудили двух мужчин за серию краж

09:09 В Воздушных силах отчитались о 60 сбитых целях этой ночью

09:09 Десять интересных фактов о мостах Киева

09:06 Сканер в кармане — как оцифровать документы на iOS и Android

08:56 Тревога звучала более 3 часов — в КГВА поделились деталями атаки

09:37 Одесситы без света — кому стоит зарядить гаджеты

09:37 Взрыв Tesla возле отеля Трампа – личность водителя подтвердили

09:23 Одесский экс-судья отсудил себе заоблачную пенсию — какая сумма

09:19 Очереди на границе Украины — на некоторых КПП придется подождать

09:11 В Киевской области осудили двух мужчин за серию краж

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

09:09 В Воздушных силах отчитались о 60 сбитых целях этой ночью

09:09 Десять интересных фактов о мостах Киева

09:06 Сканер в кармане — как оцифровать документы на iOS и Android

08:56 Тревога звучала более 3 часов — в КГВА поделились деталями атаки

08:45 Третья платежка за газ — какие суммы получают украинцы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять