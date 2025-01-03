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Які головні убори шкодять волоссю — ТОП-5 моделей

3 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні убори, які псують волосся — що з ними не так
Дівчина в шапці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це не привід жертвувати красою свого волосся заради моди чи комфорту. Неправильний вибір шапки може привести до того, що локони почнуть жирнішати, втратять блиск і еластичність, а в гіршому випадку — навіть випадатимуть.

Новини.LIVE розповість, яких видів головних уборів варто уникати, щоб ваше волосся залишалося здоровим.

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Які шапки шкідливі для волосся

Шапки з великою кількістю прикрас

Паєтки, стрази, камінці — це вже давно не тренд, а скоріше приклад того, як можна зіпсувати образ. Окрім того, що вони мають дешевий вигляд, декоративні елементи ще й шкодять волоссю: локони чіпляються за виступи й травмуються. Краще вибрати лаконічну в’язану шапку без зайвого декору — це має стильний вигляд і безпечно для волосся.

Шапки "не за погодою"

Тепла шапка в плюс три — це те саме, що легкий капелюх у мінус десять. У занадто теплих шапках шкіра голови пітніє, через що волосся швидко жирніє. А якщо шапка занадто легка, є ризик переохолодження, що теж негативно впливає на локони.

Шапку варто обирати з якісних матеріалів
Шапки. Фото: Freepik

Одягайте хутряні або вовняні шапки тільки в сильні морози, а для прохолодної, але не морозної погоди оберіть тонкі в’язані моделі. І пам’ятайте: у приміщенні шапку краще знімати.

Синтетичні матеріали — ні

Штучні тканини — це головний ворог вашого волосся взимку. Вони не пропускають повітря, через що шкіра голови перегрівається, а волосся швидше стає жирним. Найкраще віддавати перевагу натуральним матеріалам — вовні, бавовні, кашеміру.

А якщо у вас хутряна шапка, можна зробити для неї шовкову підкладку — це допоможе зберегти волосся чистим і доглянутим.

Тісні шапки

Занадто щільний головний убір не лише створює дискомфорт, а й перешкоджає нормальному кровообігу в шкірі голови. Це може призвести до того, що волосся почне випадати. Якщо шапка викликає свербіж або відчуття здавлення, замініть її на більш вільну модель із приємного до тіла матеріалу.

Як зрозуміти, що ваша шапка вам не підходить
Дівчина тримає шапки в руках. Фото: Freepik

Пов’язки та навушники замість шапки

Навушники або пов’язки мають стильний вигляд, але вони не здатні забезпечити повноцінний захист від холоду. Через це шкіра голови переохолоджується, і це може спровокувати випадіння волосся. Найкраще рішення — це шапки, які закривають голову повністю і не залишають вразливих зон для холоду.

Раніше ми писали про те, що може зіпсувати образ у шапці

Також ми повідомляли, яка шапка з 60-х повернулась в моду 2025.

мода головні убори волосся стиль шапка

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