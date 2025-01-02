Обувь, о которой все будут говорить в 2025 году

Какая обувь покорит 2025 год — главный тренд сезона
2025 год обещает быть годом платформы. Кеды, туфли и босоножки на подошве, прибавляющие несколько сантиметров к росту, буквально увлекают модную сцену. Хотя платформа начала возвращаться еще в 2024 году, в частности благодаря коллекции Сабато де Сарно для Gucci, только сейчас такая обувь приобретает статус настоящего тренда.
Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.
Современные модели не только зрительно удлиняют ноги, но и остаются комфортными даже при длительном ношении. Если вы поклонник такой обуви, самое время обратить внимание на то, какие именно варианты будут актуальны в следующем году.
Какая обувь приобретет популярность в 2025 году
Туфли на платформе
Больше всего внимания заслуживают туфли на платформе. В коллекциях Chanel, Prada и Mugler представлено немало вариантов туфель Мэри-Джейн, уже ставших любимцами модниц. Они удобно фиксируют ногу и придают особый шарм образу. Для тех, кто хочет выглядеть еще стройнее, отличным выбором станут модели с острым носком.
Обувь такого же цвета, как и ваша одежда, создаст эффект "бесконечных ног". Если острые носки не по душе, выбирайте модели с квадратным или круглым мысом. Интересный вариант — контрастный цвет носка, который придает обуви оригинальность.
Для любителей более грубого стиля в тренде будут "мужские" туфли на платформе, такие как оксфорды, броги или дерби. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и с костюмами с брюками. А вот Alexander McQueen предлагает максимально лаконичные ботинки на массивной подошве.
Если же такая подошва кажется слишком массивной, обратите внимание на модели с меньшей платформой — они тоже выглядят эффектно.
Босоножки и сандалии
С наступлением тепла платформа переходит на босоножки. Versace предлагает смелые квадратные модели, а Atlein остановились на более классическом варианте с округлой платформой. Особенно интересно босоножки выглядят с акцентными колготками — яркими, кружевными или блестящими.
Не стоит забывать и о сандалиях на платформе, как это показали на подиуме Chloé. Прозрачные модели с классической подошвой — настоящий хит, хотя в магазинах можно найти и другие варианты на любой вкус.
Как выбрать и с чем носить
Главное правило — платформа должна подходить к вашему стилю и быть удобной. Для повседневного образа подойдут модели с минималистичным дизайном, которые легко совмещать с джинсами или платьями.
Для вечерних выходов обратите внимание на более яркие варианты — например с блестками или необычными формами подошвы. Платформа этого сезона — это не просто тренд, а возможность экспериментировать со своим образом, прибавляя себе рост и уверенности.
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