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Какая обувь покорит 2025 год — главный тренд сезона

2 января 2025 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Обувь, о которой все будут говорить в 2025 году
Стильные сапоги. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

2025 год обещает быть годом платформы. Кеды, туфли и босоножки на подошве, прибавляющие несколько сантиметров к росту, буквально увлекают модную сцену. Хотя платформа начала возвращаться еще в 2024 году, в частности благодаря коллекции Сабато де Сарно для Gucci, только сейчас такая обувь приобретает статус настоящего тренда.

Новини.LIVE расскажет об этом тренде подробнее.

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Современные модели не только зрительно удлиняют ноги, но и остаются комфортными даже при длительном ношении. Если вы поклонник такой обуви, самое время обратить внимание на то, какие именно варианты будут актуальны в следующем году.

Какая обувь приобретет популярность в 2025 году

Туфли на платформе

Больше всего внимания заслуживают туфли на платформе. В коллекциях Chanel, Prada и Mugler представлено немало вариантов туфель Мэри-Джейн, уже ставших любимцами модниц. Они удобно фиксируют ногу и придают особый шарм образу. Для тех, кто хочет выглядеть еще стройнее, отличным выбором станут модели с острым носком.

Обувь такого же цвета, как и ваша одежда, создаст эффект "бесконечных ног". Если острые носки не по душе, выбирайте модели с квадратным или круглым мысом. Интересный вариант — контрастный цвет носка, который придает обуви оригинальность.

Туфли на платформе выглядят довольно элегантно.
Туфли на платформе. Фото с Instagram

Для любителей более грубого стиля в тренде будут "мужские" туфли на платформе, такие как оксфорды, броги или дерби. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и с костюмами с брюками. А вот Alexander McQueen предлагает максимально лаконичные ботинки на массивной подошве.

Если же такая подошва кажется слишком массивной, обратите внимание на модели с меньшей платформой — они тоже выглядят эффектно.

Босоножки и сандалии

С наступлением тепла платформа переходит на босоножки. Versace предлагает смелые квадратные модели, а Atlein остановились на более классическом варианте с округлой платформой. Особенно интересно босоножки выглядят с акцентными колготками — яркими, кружевными или блестящими.

Босоножки на платформе отличный выбор на лето
Босоножки на платформе. Фото с Instagram

Не стоит забывать и о сандалиях на платформе, как это показали на подиуме Chloé. Прозрачные модели с классической подошвой — настоящий хит, хотя в магазинах можно найти и другие варианты на любой вкус.

Сандалии на платформе годами не теряют популярности
Сандалии на подошве. Фото с Instagram

Как выбрать и с чем носить

Главное правило — платформа должна подходить к вашему стилю и быть удобной. Для повседневного образа подойдут модели с минималистичным дизайном, которые легко совмещать с джинсами или платьями.

Для вечерних выходов обратите внимание на более яркие варианты — например с блестками или необычными формами подошвы. Платформа этого сезона — это не просто тренд, а возможность экспериментировать со своим образом, прибавляя себе рост и уверенности.

Ранее мы писали о том, что Дорофеева показала трендовую обувь на 2025 год.

Также мы сообщали, под какую обувь носить джинсы.

мода тренды обувь стиль 2025 год

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18:19 В России пытались отравить Башара Асада, — The Sun

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