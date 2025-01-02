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Яке взуття підкорить 2025 рік — головний тренд сезону

2 січня 2025 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Взуття, про яке всі говоритимуть у 2025 році
Стильні чоботи. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

2025 рік обіцяє бути роком платформи. Кеди, туфлі та босоніжки на підошві, що додає кілька сантиметрів до зросту, буквально захоплюють модну сцену. Хоча платформа почала повертатися ще у 2024 році, зокрема завдяки колекції Сабато де Сарно для Gucci, лише зараз таке взуття набуває статусу справжнього тренду.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Сучасні моделі не лише візуально подовжують ноги, а й залишаються комфортними навіть для тривалого носіння. Якщо ви шанувальник такого взуття, саме час звернути увагу на те, які саме варіанти будуть актуальними наступного року.

Яке взуття набуде популярності у 2025 рік

Туфлі на платформі

Найбільше уваги заслуговують туфлі на платформі. У колекціях Chanel, Prada та Mugler представлено чимало варіантів туфель Мері-Джейн, які вже стали улюбленцями модниць. Вони зручно фіксують ногу і додають особливий шарм образу. Для тих, хто хоче мати ще стрункіший вигляд, чудовим вибором стануть моделі з гострим носком.

Взуття такого ж кольору, як і ваш одяг, створить ефект "нескінченних ніг". Якщо гострі носки не до душі, обирайте моделі з квадратним чи круглим мисом. Цікавий варіант — контрастний колір носка, який додає взуттю оригінальності.

Туфлі на платформі мають досить елегантний вигляд
Туфлі на платформі. Фото з Instagram

Для любителів більш грубого стилю в тренді будуть "чоловічі" туфлі на платформі, такі як оксфорди, броги чи дербі. Вони чудово поєднуються як із сукнями, так і з костюмами зі штанами. А ось Alexander McQueen пропонує максимально лаконічні черевики на масивній підошві.

Якщо ж така підошва здається занадто масивною, зверніть увагу на моделі з меншою платформою — вони теж мають ефектний вигляд.

Босоніжки та сандалі

З настанням тепла платформа переходить на босоніжки. Versace пропонує сміливі квадратні моделі, а Atlein зупинилися на більш класичному варіанті з округлою платформою. Особливо цікавий вигляд босоніжки мають з акцентними колготками — яскравими, мереживними чи блискучими.

Босоніжки на платформі чудовий вибір на літо
Босоніжки на платформі. Фото з Instagram

Не варто забувати й про сандалі на платформі, як це показали на подіумі Chloé. Прозорі моделі з класичною підошвою — це справжній хіт, хоча в магазинах можна знайти й інші варіанти на будь-який смак.

Сандалі на платформі роками не втрачають популярності
Сандалі на підошві. Фото з Instagram

Як обрати і з чим носити

Головне правило — платформа повинна підходити до вашого стилю та бути зручною. Для повсякденного образу підійдуть моделі з мінімалістичним дизайном, які легко поєднувати з джинсами чи сукнями.

Для вечірніх виходів зверніть увагу на більш яскраві варіанти — наприклад, з блискітками чи незвичайними формами підошви. Платформа цього сезону — це не просто тренд, а можливість експериментувати зі своїм образом, додаючи собі зросту й упевненості.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва показала трендове взуття на 2025 рік.

Також ми повідомляли, під яке взуття носити джинси. 

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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