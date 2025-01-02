Взуття, про яке всі говоритимуть у 2025 році

Стильні чоботи. Фото: Freepik

2025 рік обіцяє бути роком платформи. Кеди, туфлі та босоніжки на підошві, що додає кілька сантиметрів до зросту, буквально захоплюють модну сцену. Хоча платформа почала повертатися ще у 2024 році, зокрема завдяки колекції Сабато де Сарно для Gucci, лише зараз таке взуття набуває статусу справжнього тренду.

Новини.LIVE розповість про цей тренд детальніше.

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Сучасні моделі не лише візуально подовжують ноги, а й залишаються комфортними навіть для тривалого носіння. Якщо ви шанувальник такого взуття, саме час звернути увагу на те, які саме варіанти будуть актуальними наступного року.

Яке взуття набуде популярності у 2025 рік

Туфлі на платформі

Найбільше уваги заслуговують туфлі на платформі. У колекціях Chanel, Prada та Mugler представлено чимало варіантів туфель Мері-Джейн, які вже стали улюбленцями модниць. Вони зручно фіксують ногу і додають особливий шарм образу. Для тих, хто хоче мати ще стрункіший вигляд, чудовим вибором стануть моделі з гострим носком.

Взуття такого ж кольору, як і ваш одяг, створить ефект "нескінченних ніг". Якщо гострі носки не до душі, обирайте моделі з квадратним чи круглим мисом. Цікавий варіант — контрастний колір носка, який додає взуттю оригінальності.

Туфлі на платформі. Фото з Instagram

Для любителів більш грубого стилю в тренді будуть "чоловічі" туфлі на платформі, такі як оксфорди, броги чи дербі. Вони чудово поєднуються як із сукнями, так і з костюмами зі штанами. А ось Alexander McQueen пропонує максимально лаконічні черевики на масивній підошві.

Якщо ж така підошва здається занадто масивною, зверніть увагу на моделі з меншою платформою — вони теж мають ефектний вигляд.

Босоніжки та сандалі

З настанням тепла платформа переходить на босоніжки. Versace пропонує сміливі квадратні моделі, а Atlein зупинилися на більш класичному варіанті з округлою платформою. Особливо цікавий вигляд босоніжки мають з акцентними колготками — яскравими, мереживними чи блискучими.

Босоніжки на платформі. Фото з Instagram

Не варто забувати й про сандалі на платформі, як це показали на подіумі Chloé. Прозорі моделі з класичною підошвою — це справжній хіт, хоча в магазинах можна знайти й інші варіанти на будь-який смак.

Сандалі на підошві. Фото з Instagram

Як обрати і з чим носити

Головне правило — платформа повинна підходити до вашого стилю та бути зручною. Для повсякденного образу підійдуть моделі з мінімалістичним дизайном, які легко поєднувати з джинсами чи сукнями.

Для вечірніх виходів зверніть увагу на більш яскраві варіанти — наприклад, з блискітками чи незвичайними формами підошви. Платформа цього сезону — це не просто тренд, а можливість експериментувати зі своїм образом, додаючи собі зросту й упевненості.

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