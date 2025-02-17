Трендовая обувь 2025 — модели, которые вы не захотите снимать

Яркая обувь. Фото: Freepik

Наводить порядок в шкафу стоит начать с составления базового гардероба, и завершающим штрихом здесь станет правильный выбор обуви. Идеальный вариант — иметь несколько пар на разные сезоны и несколько дополнительных для особых случаев.

Чтобы точно знать, какая обувь действительно нужна, Новини.LIVE рекомендует обратить внимания на некоторые незаменимые модели.

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Лоферы

Лоферы уже давно перестали быть сугубо осенне-весенним вариантом, ведь мы научились носить их даже зимой. Удобные, стильные и универсальные — они легко вписываются и в классический гардероб, и в более расслабленный повседневный стиль. Если хочется выбрать модель, которая не потеряет актуальности через несколько лет, стоит присмотреться к лаконичным вариантам на средней подошве.

Лоферы. Фото из Instagram

Туфли в стиле 60-х

Уютные и одновременно элегантные лодочки с характерным дизайном 60-70-х годов — настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и стиль. Принцесса Диана сделала их своей визитной карточкой, и сегодня они снова на пике популярности. Обновленные вариации могут быть яркими или иметь удлиненный силуэт, но главное — удобная высота каблука, которая позволяет носить их хоть целый день.

Туфли. Фото из Instagram

Высокие сапоги

Независимо от капризов моды, высокие сапоги всегда остаются в тренде. Они не только согревают в холодное время года, но и добавляют образу уверенности. Классический вариант — жокейские сапоги, но если хочется немного бунтарского настроения, можно обратить внимание на байкерские модели или варианты на массивной подошве. Главное — качество, ведь такая пара обуви прослужит долго.

Высокие сапоги. Фото из Instagram

Кроссовки или кеды

Когда-то кроссовки считались исключительно спортивной обувью, но теперь они уместны везде — от офиса до вечеринки. Современный ритм жизни диктует свои правила, и удобная обувь стала первой необходимостью.

Кроссовки. Фото из Instagram

Нейтральные или яркие, классические или с модными элементами — главное, чтобы они были комфортными и качественными. А если хочется чего-то стильного, стоит обратить внимание на замшевые модели.

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