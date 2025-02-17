Трендове взуття 2025 — моделі, які ви не захочете знімати

Яскраве взуття. Фото: Freepik

Наводити порядок у шафі варто почати зі складання базового гардероба, і завершальним штрихом тут стане правильний вибір взуття. Ідеальний варіант — мати кілька пар на різні сезони та кілька додаткових для особливих випадків.

Щоб точно знати, яке взуття дійсно потрібне, Новини.LIVE рекомендує звернути уваги на деякі незамінні моделі.

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Лофери

Лофери вже давно перестали бути суто осінньо-весняним варіантом, адже ми навчились носити їх навіть узимку. Зручні, стильні й універсальні — вони легко вписуються і в класичний гардероб, і в більш розслаблений повсякденний стиль. Якщо хочеться вибрати модель, яка не втратить актуальності через кілька років, варто придивитися до лаконічних варіантів на середній підошві.

Лофери. Фото з Instagram

Туфлі в стилі 60-х

Затишні та водночас елегантні човники з характерним дизайном 60-70-х років — справжня знахідка для тих, хто цінує комфорт і стиль. Принцеса Діана зробила їх своєю візитівкою, і сьогодні вони знову на піку популярності. Оновлені варіації можуть бути яскравими або мати видовжений силует, але головне — зручна висота підборів, яка дозволяє носити їх хоч цілий день.

Туфлі. Фото з Instagram

Високі чоботи

Незалежно від примх моди, високі чоботи завжди залишаються в тренді. Вони не тільки зігрівають у холодну пору року, але й додають образу впевненості. Класичний варіант — жокейські чоботи, але якщо хочеться трохи бунтарського настрою, можна звернути увагу на байкерські моделі чи варіанти на масивній підошві. Головне — якість, адже така пара взуття прослужить довго.

Високі чоботи. Фото з Instagram

Кросівки чи кеди

Колись кросівки вважалися виключно спортивним взуттям, але тепер вони доречні всюди — від офісу до вечірки. Сучасний ритм життя диктує свої правила, і зручне взуття стало першою необхідністю.

Кросівки. Фото з Instagram

Нейтральні чи яскраві, класичні чи з модними елементами — головне, щоб вони були комфортними та якісними. А якщо хочеться чогось стильного, варто звернути увагу на замшеві моделі.

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