Как назвать ребенка в 2025 году — популярные варианты, что удивляют

Мальчик играет с формой для печенья. Фото: Freepik

Уже совсем скоро поколение Alpha уступит место новому поколению Beta. Детей, которые родятся с 2025 года, официально сочтут представителями этого нового поколения.

Как свидетельствует новый отчет BabyCenter, наряду с этим изменяются и модные тенденции в выборе имен для детей.

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Если в 2010-2024 годах родители чаще всего называли своих детей такими именами как Ноа, Оливер, Эмма или Оливия, то теперь акценты смещаются. События этого года, имевшие мировой масштаб, уже начали влиять на то, как называют новорожденных.

Как теперь модно называть ребенка

К примеру, большое солнечное затмение в этом году дало популярность именам, вдохновленным космосом. Такие имена как Экслипс, Сол и Орион быстро входят в топ среди родителей. А вот Парижская Олимпиада добавила в список трендовых имен французский шарм. Теперь все больше детей называют Рафаэлем, Луи, Элоди, Арлеттом или даже Джоли.

Девочки играют. Фото: Freepik

Даже не верится, но даже спортивные события, такие как недавний баскетбольный турнир NCAA, повлияли на родительские предпочтения. Имена Кейтлин, Камилла и А'джа приобрели безумную популярность после турнира.

Поколение Beta только начинается, и уже интересно, какие события будут влиять на моду в выборе имен для новорожденных. Одно можно сказать точно — это поколение будет ярким и неповторимым, как и их имена.

Ранее мы писали о том, какие старинные имена для девочек будут популярны в 2025 году.

Также мы сообщали, какие имена под запретом в некоторых странах.