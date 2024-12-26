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Яке дати ім’я дитині у 2025 — цікаві і модні варіанти

26 грудня 2024 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як назвати дитину у 2025 році — популярні варіанти, що дивують
Хлопчик грає з формою для печива. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Уже зовсім скоро покоління Alpha поступиться місцем новому поколінню Beta. Дітей, які народяться з 2025 року, офіційно вважатимуть представниками цього нового покоління.

Як свідчить новий звіт BabyCenter, разом із цим змінюються й модні тенденції у виборі імен для малюків.

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Якщо у 2010-2024 роках батьки найчастіше називали своїх дітей такими іменами, як Ноа, Олівер, Емма чи Олівія, то тепер акценти зміщуються. Цьогорічні події, що мали світовий масштаб, уже почали впливати на те, як називають новонароджених.

Як тепер модно називати дитину

Наприклад, велике сонячне затемнення цього року дало популярність іменам, натхненним космосом. Такі імена, як Ексліпс, Сол та Оріон, швидко входять у топ серед батьків. А от Паризька Олімпіада додала до списку трендових імен французький шарм. Тепер все більше дітей називають Рафаелем, Луї, Елоді, Арлетт чи навіть Джолі.

Усім батькам хочеться дати дитині незвичайне ім'я
Дівчатка граються. Фото: Freepik

Аж не віриться, але навіть спортивні події, як цьогорічний баскетбольний турнір NCAA, вплинули на батьківські вподобання. Імена Кейтлін, Камілла та А'джа набули шаленої популярності після турніру.

Покоління Beta лише починається, і вже цікаво, які ще події впливатимуть на моду у виборі імен для новонароджених. Одне можна сказати точно — це покоління буде яскравим і неповторним, як і їхні імена.

Раніше ми писали про те, які старовинні імена для дівчаток будуть популярними в 2025 році.

Також ми повідомляли, які імена під забороною в деяких країнах.

діти мода тренди імена 2025 рік

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