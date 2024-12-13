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Как сделать кожу идеальной к Новому году — 5 простых трюков

13 декабря 2024 19:26
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как сделать кожу безупречной к праздникам — топ-5 трюков, что работают
Девушка делает массаж лица. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Декабрь — особый месяц, когда настроение накануне праздников заполняет каждый уголок. В это время хочется выглядеть максимально ухоженно.

Сайт Новини.LIVE предлагает рассмотреть пять простых и эффективных приемов по уходу за кожей, которые помогут вам создать праздничный образ.

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Утренний массаж для снятия отеков

Гуаша, или роллеры для лица — отличный способ избавиться от утренней отечности. Нанесите любимую сыворотку или масло на лицо, а затем массируйте кожу от центра до периферии и снизу вверх. Этот метод расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и стимулирует лимфодренаж.

Маленький лайфхак: охлажденные средства работают лучше, поэтому храните их в холодильнике.

"Бьюти-сэндвич" для увлажнения

Зимняя погода сушит кожу, но можно легко справиться с этим, применив многослойный уход. Сначала нанесите увлажняющий крем, затем легкую сыворотку, а сверху закрепите все еще одним слоем крема. Такая техника создает барьер, удерживающий влагу, делает кожу мягкой и сияющей. Это также отличная основа для вечернего макияжа.

Уход за кожей играет важную роль в том, как она выглядит.
Девушка наносит уход за кожей. Фото: Freepik

Акцент на губы

Сделайте упор на губах, используя увлажняющие масла или блески, которые создают легкий стеклянный эффект. Они не только добавляют сияние, но и ухаживают за губами в холодное время.

Тени для быстрого макияжа

Палитра теней станет вашим лучшим другом во время подготовки к праздничным вечеринкам. Монохромный образ, где цвет теней повторяет оттенок наряда, смотрится очень стильно. Чтобы избежать осыпания теней, нанесите на кисточку спрей для фиксации макияжа.

Тени для глаз важно выбирать правильно
Девушка красится. Фото: Freepik

Праздничное сияние для тела

Добавить блеск не только лицу, но и телу поможет шиммер. Нанесите легкий спрей с мерцающим эффектом, затем закрепите его пудрой. Так кожа будет выглядеть многомерно и излучать свет на фото и видео.

Раньше мы писали о том, что нужно сухой коже зимой.

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кожа мода женщины красота уход

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