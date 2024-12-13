Как сделать кожу безупречной к праздникам — топ-5 трюков, что работают

Девушка делает массаж лица. Фото: Freepik

Декабрь — особый месяц, когда настроение накануне праздников заполняет каждый уголок. В это время хочется выглядеть максимально ухоженно.

Сайт Новини.LIVE предлагает рассмотреть пять простых и эффективных приемов по уходу за кожей, которые помогут вам создать праздничный образ.

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Утренний массаж для снятия отеков

Гуаша, или роллеры для лица — отличный способ избавиться от утренней отечности. Нанесите любимую сыворотку или масло на лицо, а затем массируйте кожу от центра до периферии и снизу вверх. Этот метод расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и стимулирует лимфодренаж.

Маленький лайфхак: охлажденные средства работают лучше, поэтому храните их в холодильнике.

"Бьюти-сэндвич" для увлажнения

Зимняя погода сушит кожу, но можно легко справиться с этим, применив многослойный уход. Сначала нанесите увлажняющий крем, затем легкую сыворотку, а сверху закрепите все еще одним слоем крема. Такая техника создает барьер, удерживающий влагу, делает кожу мягкой и сияющей. Это также отличная основа для вечернего макияжа.

Девушка наносит уход за кожей. Фото: Freepik

Акцент на губы

Сделайте упор на губах, используя увлажняющие масла или блески, которые создают легкий стеклянный эффект. Они не только добавляют сияние, но и ухаживают за губами в холодное время.

Тени для быстрого макияжа

Палитра теней станет вашим лучшим другом во время подготовки к праздничным вечеринкам. Монохромный образ, где цвет теней повторяет оттенок наряда, смотрится очень стильно. Чтобы избежать осыпания теней, нанесите на кисточку спрей для фиксации макияжа.

Девушка красится. Фото: Freepik

Праздничное сияние для тела

Добавить блеск не только лицу, но и телу поможет шиммер. Нанесите легкий спрей с мерцающим эффектом, затем закрепите его пудрой. Так кожа будет выглядеть многомерно и излучать свет на фото и видео.

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