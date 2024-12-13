Як зробити шкіру бездоганною до свят — топ-5 трюків, які працюють

Дівчина робить масаж обличчя. Фото: Freepik

Грудень — особливий місяць, коли настрій напередодні свят заповнює кожен куточок. У цей час хочеться мати максимально сяючий та доглянутий вигляд.

Сайт Новини.LIVE пропонує розглянути п'ять простих і ефективних прийомів для догляду за шкірою, які допоможуть вам створити святковий образ.

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Ранковий масаж для зняття набряків

Гуаша, або ролери для обличчя — чудовий спосіб позбутися ранкової набряклості. Нанесіть улюблену сироватку чи олійку на обличчя, а потім масажуйте шкіру від центру до периферії та знизу вверх. Цей метод розслабляє м’язи, покращує кровообіг і стимулює лімфодренаж.

Маленький лайфхак: охолоджені засоби працюють ще краще, тому зберігайте їх у холодильнику.

"Бьюті-сендвіч" для зволоження

Зимова погода сушить шкіру, але можна легко впоратися з цим, застосувавши багатошаровий догляд. Спочатку нанесіть зволожувальний крем, потім — легку сироватку, а зверху закріпіть усе ще одним шаром крему. Така техніка створює бар’єр, який утримує вологу, робить шкіру м’якою та сяючою. Це також чудова основа для вечірнього макіяжу.

Дівчина наносить догляд за шкірою. Фото: Freepik

Акцент на губи

Зробіть акцент на губах, використовуючи зволожувальні олії або блиски, які створюють легкий скляний ефект. Вони не лише додають сяйва, а й доглядають за губами в холодну пору.

Тіні для швидкого макіяжу

Палітра тіней стане вашим найкращим другом під час підготовки до святкових вечірок. Монохромний образ, де колір тіней повторює відтінок вбрання, виглядає дуже стильно. Щоб уникнути осипання тіней, нанесіть на пензлик спрей для фіксації макіяжу.

Дівчина фарбується. Фото: Freepik

Святкове сяйво для тіла

Додати блиску не лише обличчю, а й тілу допоможе шимер. Нанесіть легкий спрей з мерехтливим ефектом, а потім закріпіть його пудрою. Так шкіра буде мати багатовимірний вигляд і випромінюватиме світло на фото та відео.

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