Модные теплые костюмы этой зимы 2025 — как выбрать

Девушка в спортивном костюме. Фото: Freepik

С приходом холодов важно не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя комфортно. Теплые спортивные костюмы стали настоящим мастхевом осенне-зимнего сезона. Они сочетают в себе удобство, практичность и стиль, делая их идеальным выбором для прогулок, уютных вечеров дома или быстрых походов в магазин.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие спортивные костюмы в моде.

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Современные модели спортивных костюмов уже давно вышли за пределы тренажерного зала. Их носят на встрече с друзьями, прогулки по парку или даже в кафе. Свободный крой, теплые материалы и универсальность делают их любимым выбором многих модниц.

Главные тренды спортивных костюмов 2025 года

Oversize костюмы

Большие и удобные костюмы остаются на пике популярности. Широкие брюки и свободные свитшоты создают стильный и непринужденный образ. Они легко сочетаются с пальто или пуховиками.

Этот вариант подходит для любого телосложения: для стройных девушек — укороченные худые с высокой посадкой брюк, а для пышных форм — удлиненные туники с удобными брюками.

Спортивный костюм в стиле oversize. Фото с Instagram

Костюмы со штанами палаццо

Широкие брюки придают элегантности даже спортивной одежде. Они выглядят прекрасно с ботинками на массивной подошве или классическими кроссовками. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и современно.

Спортивный костюм с брюками палаццо. Фото с Instagram

Костюмы с брюками клеш

Этот фасон, вдохновленный ретро-стилем, придает образу женственности и игривости. Брюки клеш помогают визуально удлинить ноги, делая силуэт более стройным.

Спортивный костюм с брюками клеш. Фото с Instagram

Укороченные худые и свитшоты

Если вы не любите экспериментировать, то этот вариант для вас. Короткие кофты идеально сочетаются с брюками с высокой посадкой, акцентируя внимание на талии. Такой стиль подходит как стройным, так и женщинам с пышными формами, помогая подчеркнуть пропорции.

Классический спортивный костюм с худи. Фото с Instagram

Выбирайте натуральные или утепленные ткани для максимального комфорта. В моде нейтральные оттенки, например бежевый, серый или оливковый, а также яркие акценты — бордовый, синий или изумрудный.

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