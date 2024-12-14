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Як знайти ідеальний спортивний костюм для холодної зими

14 грудня 2024 09:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні теплі костюми цієї зими 2025 — як обрати
Дівчина в спортивному костюмі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З приходом холодів важливо не лише мати стильний вигляд, а й почуватися комфортно. Теплі спортивні костюми стали справжнім мастхевом осінньо-зимового сезону. Вони поєднують у собі зручність, практичність і стиль, роблячи їх ідеальним вибором для прогулянок, затишних вечорів удома чи швидких виходів у магазин.

Сайт Новини.LIVE розповість, які спортивні костюми в моді.

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Сучасні моделі спортивних костюмів вже давно вийшли за межі тренажерного залу. Їх носять на зустрічі з друзями, прогулянки парком чи навіть у кафе. Вільний крій, теплі матеріали та універсальність роблять їх улюбленим вибором багатьох модниць.

Головні тренди спортивних костюмів 2025 року

Oversize костюми

Великі і зручні костюми залишаються на піку популярності. Широкі штани та вільні світшоти створюють стильний і невимушений образ. Вони легко поєднуються з пальтами чи пуховиками.

Цей варіант підходить для будь-якої статури: для струнких дівчат — укорочені худі з високою посадкою штанів, а для пишних форм — подовжені туніки зі зручними штанами.

Спортивні костюми в стилі oversize завжди в моді
Спортивний костюм в стилі oversize. Фото з Instagram

Костюми зі штанами палаццо

Широкі штани додають елегантності навіть спортивному одягу. Вони мають чудовий вигляд із черевиками на масивній підошві або класичними кросівками. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати стильний та сучасний вигляд.

Спортивний костюм для самих вибагливих модниць
Спортивний костюм зі штанами палаццо. Фото з Instagram

Костюми зі штанами кльош

Цей фасон, натхненний ретро-стилем, додає образу жіночності та грайливості. Штани кльош допомагають візуально подовжити ноги, роблячи силует стрункішим.

Спортивний костюм — ідеальний вибір для зими
Спортивний костюм зі штанами кльош. Фото з Instagram

Укорочені худі та світшоти

Якщо ви не любите експериментувати, то цей варіант для вас. Короткі кофти ідеально поєднуються з штанами з високою посадкою, акцентуючи увагу на талії. Такий стиль підходить як струнким, так і жінкам із пишними формами, допомагаючи підкреслити пропорції.

Класичні спортивні костюми теж мають попит
Класичний спортивний костюм з худі. Фото з Instagram

Обирайте натуральні або утеплені тканини для максимального комфорту. У моді нейтральні відтінки, як-от бежевий, сірий чи оливковий, а також яскраві акценти — бордовий, синій або смарагдовий.

Раніше ми писали про верхній одяг, що вийшов з моди в сезоні 2024-2025.

Також ми повідомляли, які пуховики не популярні цієї зими.

 

мода одяг зима стиль спортивний костюм

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