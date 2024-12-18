Как избавиться от морщин без инъекций и операций — эффективный метод

Женщина рассматривает свои морщинки. Фото: Freepik

В последнее время в мире красоты набирает обороты новый тренд — тейпирование. Это доступный и безболезненный метод борьбы с морщинами на лбу, который легко выполнить дома.

На странице krasa.bez.y рассказали, как с помощью обычных эластичных тейпов сделать кожу более гладкой и подтянутой.

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Уменьшает морщинки. Регулярное применение помогает разгладить кожу и уменьшить проявления возрастных изменений.

Регулярное применение помогает разгладить кожу и уменьшить проявления возрастных изменений. Улучшает тонус. Тейпы поддерживают мышцы лица, что оказывает положительное влияние на их состояние.

Тейпы поддерживают мышцы лица, что оказывает положительное влияние на их состояние. Просто и быстро. Процедура занимает несколько минут и не требует дорогостоящего оборудования или визитов к косметологу.

Для того чтобы подготовить кожу к процедуре, очистите лицо — смойте макияж и грязь. Нанесите тоник, сыворотку или крем за полчаса до процедуры.

Пошаговая инструкция

Отрежьте кусок тейпа по размеру вашего лба. Разделите тейп на две длинные части. Одну из них разрежьте еще пополам, но не до конца. Сделайте края округлыми для удобства и эстетики. Приклейте первый кусок между бровей, а кончики заведите немного в стороны на лбу. Все делайте без натяжения кожи. Остаток тейпа разрежьте на две части и наклейте их по бокам. Аккуратно разгладьте тейп пальцами, активируя его действие.

Полезные советы

Наносите тейп на чистую кожу без натяжения.

Через 15 минут после наклеивания проверьте, комфортно ли вам — тейп не должен мешать.

Носите от 4 до 8 часов, затем аккуратно снимите.

Женщина в зрелом возрасте. Фото: Freepik

Эффект заметен уже после первого применения, но для продолжительного результата нужно использовать тейп ежедневно в течение трех недель. В дальнейшем достаточно клеить его несколько раз в неделю.

Важно использовать качественные медицинские тейпы, не раздражающие кожу. В целом, это бюджетный и эффективный способ выглядеть хорошо без сложных процедур.

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