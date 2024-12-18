Як позбутися зморшок без ін'єкцій та операцій — ефективний метод

Жінка розглядає свої зморшки. Фото: Freepik

Останнім часом у світі краси набирає обертів новий тренд — тейпування. Це доступний і безболісний метод боротьби зі зморшками на чолі, який легко виконати вдома.

На сторінці krasa.bez.ykoliv розповіли, як за допомогою звичайних еластичних тейпів зробити шкіру більш гладкою та підтягнутою.

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Зменшує зморшки. Регулярне застосування допомагає розгладити шкіру та зменшити прояви вікових змін.

Регулярне застосування допомагає розгладити шкіру та зменшити прояви вікових змін. Покращує тонус. Тейпи підтримують м’язи обличчя, що позитивно впливає на їхній стан.

Тейпи підтримують м’язи обличчя, що позитивно впливає на їхній стан. Просто і швидко. Процедура займає кілька хвилин і не потребує дорогого обладнання чи візитів до косметолога.

Для того, щоб підготувати шкіру до процедури, очистіть обличчя — змийте макіяж та бруд. Нанесіть тонік, сироватку або крем за пів години до процедури.

Покрокова інструкція

Відріжте шматок тейпу за розміром вашого чола. Розділіть тейп на дві довгі частини. Одну з них розріжте ще навпіл, але не до кінця. Зробіть краї округлими для зручності та естетики. Приклейте перший шматок між брів, а кінчики заведіть трохи в боки на чолі. Все робіть без натягування шкіри. Залишок тейпу розріжте на дві частини і наклейте їх з боків. Акуратно розгладьте тейп пальцями, активуючи його дію.

Корисні поради

Наносіть тейп лише на чисту шкіру без натягування.

Через 15 хвилин після наклеювання перевірте, чи вам комфортно — тейп не повинен заважати.

Носіть від 4 до 8 годин, потім обережно зніміть.

Жінка у зрілому віці. Фото: Freepik

Ефект помітний вже після першого застосування, але для тривалого результату потрібно використовувати тейп щодня протягом трьох тижнів. Надалі достатньо клеїти його кілька разів на тиждень.

Важливо використовувати якісні медичні тейпи, які не подразнюють шкіру. В цілому, це бюджетний і ефективний спосіб мати гарний вигляд без складних процедур.

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