Как носить серый, чтобы выглядеть на миллион – стильный образ от модели

Девушка в образе серого цвета. Фото: Freepik

Элегантный стиль всегда кроется в простоте, и это отлично демонстрирует известная шведская модель Эльза Госк. Она всегда поражает своими стильными образами, которые легко повторить.

Недавно Эльза покорила поклонников в Instagram своим новым луком, который доказывает: выглядеть дорого можно даже в самых простых вещах.

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Секрет изысканности — монохром

Во время прогулки модель выбрала образ в серых оттенках. Она надела серую рубашку, брюки, пальто меди, удобные кроссовки и дополнила все стильным беретом Miu Miu.

Модель Эльза Госк. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Завершающим акцентом стала серая сумка. Все выглядело так гармонично, что сложно не увлечься.

Стильные зимние аксессуары. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Зимний сезон диктует свои правила: яркие цвета уступают базовым оттенкам. Черный, белый, серый и молочный всегда остаются в тренде. Именно монохромность в этих цветах придает образу элегантности и лаконичной роскоши.

Как повторить образ Эльзы

Такой лук легко приспособить под себя. К примеру, вместо рубашки можно взять теплый свитер, а берет заменить шапкой бини. Для дополнительного уюта подойдут шарф и перчатки в черном или другом нейтральном оттенке.

Главная идея — вещи должны быть в одной цветовой гамме. Это создает эффект дороговизны, даже если все элементы образа довольно просты. К тому же такой стиль отлично подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий.

В целом, монохром — универсальное решение, которое подойдет каждой девушке. Достаточно выбрать излюбленный оттенок и соединить вещи в одном тоне. Даже без дорогих брендов такой подход сделает вас стильной и изысканной в любой день.

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