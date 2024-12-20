Як носити сірий, щоб мати вигляд на мільйон — стильний образ від моделі

Як створити вишуканий образ у сірому кольорі — поради від моделі
Елегантний стиль завжди криється в простоті, і це чудово демонструє відома шведська модель Ельза Госк. Вона завжди вражає своїми стильними образами, які легко повторити.
Недавно Ельза підкорила шанувальників в Instagram своїм новим луком, який доводить: мати дорогий вигляд можна навіть у найпростіших речах.
Секрет вишуканості — монохром
Під час прогулянки модель обрала образ у сірих відтінках. Вона вдягнула сіру сорочку, штани, пальто міді, зручні кросівки та доповнила все стильним беретом від Miu Miu.
Завершальним акцентом стала сіра сумка. Усе мало настільки гармонійний вигляд, що складно не захопитися.
Зимовий сезон диктує свої правила: яскраві кольори поступаються базовим відтінкам. Чорний, білий, сірий і молочний завжди залишаються в тренді. Саме монохромність у цих кольорах додає образу елегантності та лаконічної розкоші.
Як повторити образ Ельзи
Такий лук легко адаптувати під себе. Наприклад, замість сорочки можна взяти теплий светр, а берет замінити шапкою біні. Для додаткового затишку підійдуть шарф і рукавички в чорному або іншому нейтральному відтінку.
Головна ідея — речі мають бути в одній кольоровій гамі. Це створює ефект дорожнечі, навіть якщо всі елементи образу доволі прості. До того ж такий стиль чудово підходить як для повсякденного життя, так і для особливих подій.
В цілому, монохром — універсальне рішення, яке підійде кожній дівчині. Достатньо обрати улюблений відтінок і поєднати речі в одному тоні. Навіть без дорогих брендів такий підхід зробить вас стильною та вишуканою в будь-який день.
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