Як носити сірий, щоб мати вигляд на мільйон — стильний образ від моделі

Дівчина в образі сірого кольору. Фото: Freepik

Елегантний стиль завжди криється в простоті, і це чудово демонструє відома шведська модель Ельза Госк. Вона завжди вражає своїми стильними образами, які легко повторити.

Недавно Ельза підкорила шанувальників в Instagram своїм новим луком, який доводить: мати дорогий вигляд можна навіть у найпростіших речах.

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Секрет вишуканості — монохром

Під час прогулянки модель обрала образ у сірих відтінках. Вона вдягнула сіру сорочку, штани, пальто міді, зручні кросівки та доповнила все стильним беретом від Miu Miu.

Модель Ельза Госк. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Завершальним акцентом стала сіра сумка. Усе мало настільки гармонійний вигляд, що складно не захопитися.

Стильні зимові аксесуари. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Зимовий сезон диктує свої правила: яскраві кольори поступаються базовим відтінкам. Чорний, білий, сірий і молочний завжди залишаються в тренді. Саме монохромність у цих кольорах додає образу елегантності та лаконічної розкоші.

Як повторити образ Ельзи

Такий лук легко адаптувати під себе. Наприклад, замість сорочки можна взяти теплий светр, а берет замінити шапкою біні. Для додаткового затишку підійдуть шарф і рукавички в чорному або іншому нейтральному відтінку.

Головна ідея — речі мають бути в одній кольоровій гамі. Це створює ефект дорожнечі, навіть якщо всі елементи образу доволі прості. До того ж такий стиль чудово підходить як для повсякденного життя, так і для особливих подій.

В цілому, монохром — універсальне рішення, яке підійде кожній дівчині. Достатньо обрати улюблений відтінок і поєднати речі в одному тоні. Навіть без дорогих брендів такий підхід зробить вас стильною та вишуканою в будь-який день.

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