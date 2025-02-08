Пальто в образе 2025 — главные модные сочетания на каждый день

Девушка в пальто. Фото: Freepik

Стильный образ весны начинается с пальто. Это именно тот элемент гардероба, который добавляет изысканности даже самому простому наряду. Но чтобы выглядеть действительно эффектно, важно знать, как его правильно комбинировать.

Украинский стилист Алена Черновол поделилась своими советами в соцсетях.

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Монохромный шик

Если хочется создать элегантный и дорогой вид, стоит сделать ставку на монохром. Когда весь образ выдержан в одном цвете, он выглядит изысканно и гармонично. Чтобы добавить стильных акцентов, можно подобрать светлую сумку — белую, молочную или песочную. Обувь также лучше выбрать в нейтральных тонах, чтобы все выглядело целостно. А если хочется добавить яркости, стоит просто накинуть на шею красный шарф — и образ сразу заиграет по-новому.

Пальто с акцентом на аксессуары. Фото из Instagram

Классика + спорт = идеальное комбо

Классическое пальто не обязательно носить только с официальной одеждой. Его можно смело сочетать даже со спортивным костюмом. Это не только удобно, но и выглядит современно. Главное — правильно расставить акценты. Например, если выбор падает на кроссовки, то сумку стоит взять более элегантную: мягкую, объемную или четкой формы. Так образ будет сбалансированным. Кстати, интересная деталь, которая сейчас в тренде — свитер, накинутый на плечи. Он добавляет легкости и непринужденности.

Стильные образы с пальто. Фото из Instagram

Время экспериментов

Если в гардеробе уже есть базовое пальто, можно присмотреть что-то поинтереснее: фасон нестандартного кроя, модель с ярким цветом или декоративными элементами. Такие варианты делают образ более выразительным и добавляют индивидуальности. Также сейчас на пике популярности приталенные силуэты, которые подчеркивают фигуру и добавляют женственности.

Главное правило — не бояться экспериментировать. Стиль — это не строгие правила, а возможность подчеркнуть свою уникальность.

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