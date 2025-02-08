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Як створити стильний образ із пальто у 2025 — модні поради

8 лютого 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Пальто в образі 2025 — головні модні поєднання на кожен день
Дівчина в пальто. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стильний образ весни починається з пальта. Це саме той елемент гардероба, який додає вишуканості навіть найпростішому вбранню. Але щоб мати дійсно ефектний вигляд, важливо знати, як його правильно комбінувати.

Українська стилістка Альона Чорновол поділилася своїми порадами у соцмережах.

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Монохромний шик

Якщо хочеться створити елегантний і дорогий вигляд, варто зробити ставку на монохром. Коли весь образ витриманий в одному кольорі, він має вишуканий й гармонійний вигляд. Щоб додати стильних акцентів, можна підібрати світлу сумку — білу, молочну чи пісочну. Взуття також краще вибрати в нейтральних тонах, щоб усе мало цілісний вигляд. А якщо хочеться додати яскравості, варто просто накинути на шию червоний шарф — і образ одразу заграє по-новому.

Під пальто важливо обирати яскравий аксесуар
Пальто з акцентом на аксесуари. Фото з Instagram

Класика + спорт = ідеальне комбо

Класичне пальто не обов’язково носити лише з офіційним одягом. Його можна сміливо поєднувати навіть зі спортивним костюмом. Це не тільки зручно, а й має сучасний вигляд. Головне — правильно розставити акценти. Наприклад, якщо вибір падає на кросівки, то сумку варто взяти більш елегантну: м’яку, об’ємну або чіткої форми. Так образ буде збалансованим. До речі, цікава деталь, яка зараз у тренді — светр, накинутий на плечі. Він додає легкості та невимушеності.

Пальто можна стилізувати з різними речами
Стильні образи з пальто. Фото з Instagram

Час експериментів

Якщо в гардеробі вже є базове пальто, можна придивитись ще щось цікавіше: фасон нестандартного крою, модель з яскравим кольором або декоративними елементами. Такі варіанти роблять образ більш виразним і додають індивідуальності. Також зараз на піку популярності приталені силуети, які підкреслюють фігуру та додають жіночності.

Головне правило — не боятися експериментувати. Стиль — це не суворі правила, а можливість підкреслити свою унікальність.

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