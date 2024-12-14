Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы arrow

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы

14 декабря 2024 18:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
С чем можно сочетать пуховик в 2025 году — стильные образы с фото
Девушка в пуховике. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Холодная погода — не повод отказываться от стильного вида, даже если вы надели теплый пуховик. Ведь зима не помеха для стильных экспериментов. С правильными сочетаниями пуховик может стать вашей любимой вещью в гардеробе.

Украинская стилистка Алена Черновол поделилась советами, как совмещать этот зимний must-have с другими элементами гардероба, чтобы оставаться в тренде.

Читайте также:

Элегантность в деталях

Пуховик прекрасно выглядит не только с кроссовками или грубыми ботинками. Алена советует попробовать ботильоны на каблуке с острым носиком. Такое сочетание придает женственности и изящества образу даже в комбинации со спортивной курткой.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 1
Образ со спортивным пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Леггинсы и джинсы: да или нет

Хотя некоторые стилисты называют леггинсы и скини джинсы антитрендом, Алена уверена, что это хороший выбор. Объемный пуховик в сочетании с узкими брюками создает сбалансированный силуэт. Главное — чувствовать себя комфортно.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 2
Пуховик в сочетании с леггинсами. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Смелые комбинации

Для тех, кто любит эксперименты, стилистка советует добавлять в пуховик необычные и яркие вещи. Например, дутые куртки могут "успокоить" слишком вопиющие элементы гардероба, создавая интересный контраст.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 3
Смелый образ с пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Акценты на талии

Ремень — идеальный аксессуар для пуховика. Он подчеркивает талию, делает фигуру более утонченной и придает образу завершенности. В монохромных образах Алена предлагает выбирать ремень контрастного цвета.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 4
Ремень – отличный аксессуар для пуховика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Правильная сумка

Структурированная сумка, хорошо держащая форму, станет отличным дополнением к пуховику. Она поможет сделать даже самый расслабленный образ более собранным.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 5
Сумка в сочетании с пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Советы для девушек plus size

Монохромные образы и вертикальные принты визуально вытягивают фигуру, а немного свободный крой пуховика придает комфорт.

Как стильно носить пуховик в 2025 году — трендовые идеи для зимы - фото 6
Образ для девушек plus size. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Алена подчеркивает: важно, чтобы все аксессуары — обувь, сумка, украшения — соответствовали пропорциям.

Раньше мы писали о том, что нужно класть в карман куртки, чтобы был меньший риск замерзнуть.

Также мы сообщали, что из верхней одежды еще в моде этой зимой, кроме пуховиков.

мода одежда женщины стиль куртка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:45 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

19:28 Бронирование от мобилизации — какие работники могут получить

19:23 В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году

19:08 Завтра отключения в Украине будут действовать весь день — графики

18:40 Синоптики спрогнозировали погоду на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:22 На Одесчине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

18:19 Садовый обсудил с маршалком Сената Польши последствия обстрелов

18:17 На фронте во время выполнения задания погиб украинский пилот

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

19:45 Отключение света в Одессе — какие графики на завтра

19:28 Бронирование от мобилизации — какие работники могут получить

19:23 В Австрии рекордное количество компаний обанкротилось в 2024 году

19:08 Завтра отключения в Украине будут действовать весь день — графики

18:40 Синоптики спрогнозировали погоду на Киевщине завтра

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:22 На Одесчине мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

18:19 Садовый обсудил с маршалком Сената Польши последствия обстрелов

18:17 На фронте во время выполнения задания погиб украинский пилот

17:59 Осадки накроют Украину — прогноз на завтра от Укргидрометцентра

17:46 Следует быть осторожными — погода на завтра в Одессе

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК