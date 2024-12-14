С чем можно сочетать пуховик в 2025 году — стильные образы с фото

Девушка в пуховике. Фото: Freepik

Холодная погода — не повод отказываться от стильного вида, даже если вы надели теплый пуховик. Ведь зима не помеха для стильных экспериментов. С правильными сочетаниями пуховик может стать вашей любимой вещью в гардеробе.

Украинская стилистка Алена Черновол поделилась советами, как совмещать этот зимний must-have с другими элементами гардероба, чтобы оставаться в тренде.

Читайте также:

Элегантность в деталях

Пуховик прекрасно выглядит не только с кроссовками или грубыми ботинками. Алена советует попробовать ботильоны на каблуке с острым носиком. Такое сочетание придает женственности и изящества образу даже в комбинации со спортивной курткой.

Образ со спортивным пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Леггинсы и джинсы: да или нет

Хотя некоторые стилисты называют леггинсы и скини джинсы антитрендом, Алена уверена, что это хороший выбор. Объемный пуховик в сочетании с узкими брюками создает сбалансированный силуэт. Главное — чувствовать себя комфортно.

Пуховик в сочетании с леггинсами. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Смелые комбинации

Для тех, кто любит эксперименты, стилистка советует добавлять в пуховик необычные и яркие вещи. Например, дутые куртки могут "успокоить" слишком вопиющие элементы гардероба, создавая интересный контраст.

Смелый образ с пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Акценты на талии

Ремень — идеальный аксессуар для пуховика. Он подчеркивает талию, делает фигуру более утонченной и придает образу завершенности. В монохромных образах Алена предлагает выбирать ремень контрастного цвета.

Ремень – отличный аксессуар для пуховика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Правильная сумка

Структурированная сумка, хорошо держащая форму, станет отличным дополнением к пуховику. Она поможет сделать даже самый расслабленный образ более собранным.

Сумка в сочетании с пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Советы для девушек plus size

Монохромные образы и вертикальные принты визуально вытягивают фигуру, а немного свободный крой пуховика придает комфорт.

Образ для девушек plus size. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Алена подчеркивает: важно, чтобы все аксессуары — обувь, сумка, украшения — соответствовали пропорциям.

Раньше мы писали о том, что нужно класть в карман куртки, чтобы был меньший риск замерзнуть.

Также мы сообщали, что из верхней одежды еще в моде этой зимой, кроме пуховиков.