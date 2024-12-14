З чим можна поєднувати пуховик у 2025 році — стильні образи з фото

Дівчина в пуховику. Фото: Freepik

Холодна погода — не привід відмовлятися від стильного вигляду, навіть якщо ви вдягли теплий пуховик. Адже зима не перешкода для стильних експериментів. З правильними поєднаннями пуховик може стати вашою улюбленою річчю в гардеробі.

Українська стилістка Альона Чорновол поділилася порадами, як поєднувати цей зимовий must-have з іншими елементами гардероба, щоб залишатися в тренді.

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Елегантність у деталях

Пуховик має чудовий вигляд не тільки з кросівками чи грубими черевиками. Альона радить спробувати ботильйони на підборах із гострим носиком. Таке поєднання додає жіночності та витонченості образу навіть в поєднанні зі спортивною курткою.

Образ зі спортивним пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Легінси та джинси: так чи ні

Хоча деякі стилісти називають легінси й скіні джинси антитрендом, Альона впевнена, що це гарний вибір. Об'ємний пуховик у поєднанні з вузькими штанами створює збалансований силует. Головне — відчувати себе комфортно.

Пуховик у поєднанні з легінсами. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Сміливі комбінації

Для тих, хто любить експерименти, стилістка радить додавати до пуховика незвичні та яскраві речі. Наприклад, дуті куртки можуть "заспокоїти" надто кричущі елементи гардероба, створюючи цікавий контраст.

Смілий образ з пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Акценти на талії

Ремінь — ідеальний аксесуар для пуховика. Він підкреслює талію, робить фігуру більш витонченою і додає образу завершеності. У монохромних образах Альона пропонує вибирати ремінь контрастного кольору.

Ремінь — відмінний аксесуар для пуховика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Правильна сумка

Структурована сумка, яка добре тримає форму, стане чудовим доповненням до пуховика. Вона допоможе зробити навіть найрозслабленіший образ більш зібраним.

Сумка у поєднанні з пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Поради для дівчат plus size

Монохромні образи та вертикальні принти візуально витягують фігуру, а трохи вільний крій пуховика додає комфорту.

Образ для дівчат plus size. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Альона наголошує: важливо, щоб усі аксесуари — взуття, сумка, прикраси — відповідали пропорціям.

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