Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими arrow

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими

14 грудня 2024 18:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим можна поєднувати пуховик у 2025 році — стильні образи з фото
Дівчина в пуховику. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Холодна погода — не привід відмовлятися від стильного вигляду, навіть якщо ви вдягли теплий пуховик. Адже зима не перешкода для стильних експериментів. З правильними поєднаннями пуховик може стати вашою улюбленою річчю в гардеробі.

Українська стилістка Альона Чорновол поділилася порадами, як поєднувати цей зимовий must-have з іншими елементами гардероба, щоб залишатися в тренді.

Читайте також:

Елегантність у деталях

Пуховик має чудовий вигляд не тільки з кросівками чи грубими черевиками. Альона радить спробувати ботильйони на підборах із гострим носиком. Таке поєднання додає жіночності та витонченості образу навіть в поєднанні зі спортивною курткою.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 1
Образ зі спортивним пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Легінси та джинси: так чи ні

Хоча деякі стилісти називають легінси й скіні джинси антитрендом, Альона впевнена, що це гарний вибір. Об'ємний пуховик у поєднанні з вузькими штанами створює збалансований силует. Головне — відчувати себе комфортно.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 2
Пуховик у поєднанні з легінсами. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Сміливі комбінації

Для тих, хто любить експерименти, стилістка радить додавати до пуховика незвичні та яскраві речі. Наприклад, дуті куртки можуть "заспокоїти" надто кричущі елементи гардероба, створюючи цікавий контраст.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 3
Смілий образ з пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Акценти на талії

Ремінь — ідеальний аксесуар для пуховика. Він підкреслює талію, робить фігуру більш витонченою і додає образу завершеності. У монохромних образах Альона пропонує вибирати ремінь контрастного кольору.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 4
Ремінь — відмінний аксесуар для пуховика. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Правильна сумка

Структурована сумка, яка добре тримає форму, стане чудовим доповненням до пуховика. Вона допоможе зробити навіть найрозслабленіший образ більш зібраним.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 5
Сумка у поєднанні з пуховиком. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Поради для дівчат plus size

Монохромні образи та вертикальні принти візуально витягують фігуру, а трохи вільний крій пуховика додає комфорту.

Як стильно носити пуховик у 2025 році — трендові ідеї для зими - фото 6
Образ для дівчат plus size. Фото: Instagram.com/chornovol.alyona

Альона наголошує: важливо, щоб усі аксесуари — взуття, сумка, прикраси — відповідали пропорціям.

Раніше ми писали про те, що потрібно класти в кишеню куртки, щоб був менший ризик замерзнути.

Також ми повідомляли, що з верхнього одягу ще в моді цієї зими, окрім пуховиків.

мода одяг жінки стиль куртка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

01:32 Чоловік проігнорував повістку — як покарав суд

01:30 В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося

00:30 Продовження бронювання — чи достатньо електронного ВОД

00:24 Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus

14 грудня 2024

23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

23:03 На Прикарпатті судили водія, який скоїв смертельну ДТП

23:02 В одному зі штатів США помітили НЛО — відео

22:34 Американка придбала будинок в Італії за 1 євро — як це можливо

22:06 На Одещині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

22:05 Біля КПП з Польщею українці покинули собаку — деталі

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

13 грудня 2024

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК