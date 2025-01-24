С чем носить джинсы этой зимой - стильные советы 2025 года

Джинсы. Фото: Freepik

Мода меняется быстро, но джинсы остаются на пике популярности уже десятилетиями. Этой зимой деним тоже не сдает позиций, а чтобы выглядеть трендово, достаточно добавить несколько стильных акцентов.

Издание Who What Wear назвало четыре самых горячих тренда, которые идеально дополнят ваши джинсовые образы.

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Длинное пальто — must-have для зимы

Длинное пальто всегда добавляет образу нотки элегантности. Его легко сочетать с любыми джинсами — от классических прямого кроя до широких.

Такая комбинация не только выглядит стильно, но и является практичным вариантом для холодной зимы. К тому же сочетание мягкой текстуры пальто и денима создает интересный контраст, который точно не оставит вас незамеченными.

Длинное пальто. Фото из Instagram

Коричневый — цвет года

Среди трендовых цветов этой зимы особое внимание привлекает коричневый. Этот теплый оттенок прекрасно гармонирует с нежно-голубым денимом. Коричневое пальто, свитер, или даже аксессуары, такие как ремень или сумка, станут стильным акцентом в вашем луке. Главное — выбирать насыщенные и глубокие оттенки, которые подчеркнут простоту джинсовой ткани.

Коричневый ремень. Фото из Instagram

Искусственный мех

Дэним и искусственный мех — необычное, но очень модное сочетание. Если вы ищете что-то яркое, меховой жакет или пальто станут отличным выбором. Такой образ имеет гламурный, но не слишком вычурный вид. А еще это идеальный вариант для зимних прогулок, когда хочется выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Искусственный мех. Фото из Instagram

Лоферы — универсальная обувь

Лоферы этой зимой особенно популярны. В дни, когда на улице нет снега, можно смело выбирать эту удобную обувь. Черные или коричневые лоферы отлично дополняют образ с широкими или прямыми джинсами, добавляя элегантности даже самому простому луку.

Образ с джинсами. Фото из Instagram

Как видим, джинсы — это база, которая дает множество возможностей для экспериментов. Главное — правильно подбирать трендовые вещи, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Не бойтесь пробовать новые сочетания, и тогда ваш зимний образ обязательно запомнится окружающим.

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