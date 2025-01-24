З чим носити джинси цієї зими — стильні поради 2025 року

Джинси. Фото: Freepik

Мода змінюється швидко, але джинси залишаються на піку популярності вже десятиліттями. Цієї зими денім теж не здає позицій, а щоб мати трендовий вигляд, достатньо додати кілька стильних акцентів.

Видання Who What Wear назвало чотири найгарячіших тренди, які ідеально доповнять ваші джинсові образи.

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Довге пальто — must-have для зими

Довге пальто завжди додає образу нотки елегантності. Його легко поєднувати з будь-якими джинсами — від класичних прямого крою до широких.

Така комбінація не тільки має стильний вигляд, але й є практичним варіантом для холодної зими. До того ж поєднання м'якої текстури пальта й деніму створює цікавий контраст, який точно не залишить вас непоміченими.

Довге пальто. Фото з Instagram

Коричневий — колір року

Серед трендових кольорів цієї зими особливу увагу привертає коричневий. Цей теплий відтінок чудово гармонує з ніжно-блакитним денімом. Коричневе пальто, светр, або навіть аксесуари, як-от ремінь чи сумка, стануть стильним акцентом у вашому луці. Головне – вибирати насичені й глибокі відтінки, які підкреслять простоту джинсової тканини.

Коричневий ремінь. Фото з Instagram

Штучне хутро

Денім і штучне хутро — незвичне, але дуже модне поєднання. Якщо ви шукаєте щось яскраве, хутряний жакет чи пальто стануть чудовим вибором. Такий образ має гламурний, але не надто химерний вигляд. А ще це ідеальний варіант для зимових прогулянок, коли хочеться мати стильний вигляд й почуватися комфортно.

Штучне хутро. Фото з Instagram

Лофери — універсальне взуття

Лофери цієї зими особливо популярні. У дні, коли на вулиці немає снігу, можна сміливо обирати це зручне взуття. Чорні або коричневі лофери чудово доповнюють образ із широкими або прямими джинсами, додаючи елегантності навіть найпростішому луку.

Образ з джинсами. Фото з Instagram

Як бачимо, джинси — це база, яка дає безліч можливостей для експериментів. Головне — правильно підбирати трендові речі, які підкреслять вашу індивідуальність. Не бійтеся пробувати нові поєднання, і тоді ваш зимовий образ обов’язково запам’ятається оточуючим.

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