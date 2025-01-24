З чим носити джинси цієї зими — стильні поради 2025 року

Як стилізувати джинси взимку — 4 тренди для модного образу
Мода змінюється швидко, але джинси залишаються на піку популярності вже десятиліттями. Цієї зими денім теж не здає позицій, а щоб мати трендовий вигляд, достатньо додати кілька стильних акцентів.
Видання Who What Wear назвало чотири найгарячіших тренди, які ідеально доповнять ваші джинсові образи.
Що варто носити з джинсами у 2025
Довге пальто — must-have для зими
Довге пальто завжди додає образу нотки елегантності. Його легко поєднувати з будь-якими джинсами — від класичних прямого крою до широких.
Така комбінація не тільки має стильний вигляд, але й є практичним варіантом для холодної зими. До того ж поєднання м'якої текстури пальта й деніму створює цікавий контраст, який точно не залишить вас непоміченими.
Коричневий — колір року
Серед трендових кольорів цієї зими особливу увагу привертає коричневий. Цей теплий відтінок чудово гармонує з ніжно-блакитним денімом. Коричневе пальто, светр, або навіть аксесуари, як-от ремінь чи сумка, стануть стильним акцентом у вашому луці. Головне – вибирати насичені й глибокі відтінки, які підкреслять простоту джинсової тканини.
Штучне хутро
Денім і штучне хутро — незвичне, але дуже модне поєднання. Якщо ви шукаєте щось яскраве, хутряний жакет чи пальто стануть чудовим вибором. Такий образ має гламурний, але не надто химерний вигляд. А ще це ідеальний варіант для зимових прогулянок, коли хочеться мати стильний вигляд й почуватися комфортно.
Лофери — універсальне взуття
Лофери цієї зими особливо популярні. У дні, коли на вулиці немає снігу, можна сміливо обирати це зручне взуття. Чорні або коричневі лофери чудово доповнюють образ із широкими або прямими джинсами, додаючи елегантності навіть найпростішому луку.
Як бачимо, джинси — це база, яка дає безліч можливостей для експериментів. Головне — правильно підбирати трендові речі, які підкреслять вашу індивідуальність. Не бійтеся пробувати нові поєднання, і тоді ваш зимовий образ обов’язково запам’ятається оточуючим.
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