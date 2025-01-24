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Як стилізувати джинси взимку — 4 тренди для модного образу

24 січня 2025 18:20
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим носити джинси цієї зими — стильні поради 2025 року
Джинси. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода змінюється швидко, але джинси залишаються на піку популярності вже десятиліттями. Цієї зими денім теж не здає позицій, а щоб мати трендовий вигляд, достатньо додати кілька стильних акцентів.

Видання Who What Wear назвало чотири найгарячіших тренди, які ідеально доповнять ваші джинсові образи.

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Довге пальто — must-have для зими

Довге пальто завжди додає образу нотки елегантності. Його легко поєднувати з будь-якими джинсами — від класичних прямого крою до широких.

Така комбінація не тільки має стильний вигляд, але й є практичним варіантом для холодної зими. До того ж поєднання м'якої текстури пальта й деніму створює цікавий контраст, який точно не залишить вас непоміченими.

Довге пальто - прекрасний вибір у холодний сезон
Довге пальто. Фото з Instagram

Коричневий — колір року

Серед трендових кольорів цієї зими особливу увагу привертає коричневий. Цей теплий відтінок чудово гармонує з ніжно-блакитним денімом. Коричневе пальто, светр, або навіть аксесуари, як-от ремінь чи сумка, стануть стильним акцентом у вашому луці. Головне – вибирати насичені й глибокі відтінки, які підкреслять простоту джинсової тканини.

Коричневий колір - є трендовим у 2025 році
Коричневий ремінь. Фото з Instagram

Штучне хутро

Денім і штучне хутро — незвичне, але дуже модне поєднання. Якщо ви шукаєте щось яскраве, хутряний жакет чи пальто стануть чудовим вибором. Такий образ має гламурний, але не надто химерний вигляд. А ще це ідеальний варіант для зимових прогулянок, коли хочеться мати стильний вигляд й почуватися комфортно.

Штучне хутро - стильне доповнення джинсів
Штучне хутро. Фото з Instagram

Лофери — універсальне взуття

Лофери цієї зими особливо популярні. У дні, коли на вулиці немає снігу, можна сміливо обирати це зручне взуття. Чорні або коричневі лофери чудово доповнюють образ із широкими або прямими джинсами, додаючи елегантності навіть найпростішому луку.

Джинси можна доповнити лоферами, що модні у 2025
Образ з джинсами. Фото з Instagram

Як бачимо, джинси — це база, яка дає безліч можливостей для експериментів. Головне — правильно підбирати трендові речі, які підкреслять вашу індивідуальність. Не бійтеся пробувати нові поєднання, і тоді ваш зимовий образ обов’язково запам’ятається оточуючим.

Раніше ми писали про те, чим можна доповнити джинси skinny цієї зими.

Також ми повідомляли, які джинси варто мати у своєму гардеробі у 2025.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік

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19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

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18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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