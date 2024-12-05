Как похудеть к праздникам и избежать набора веса после Нового года

Девушка радуется похудению. Фото: Freepik

До Нового года осталось совсем немного времени, и многие задумываются, как быстро привести себя в форму. Если ваша цель — похудеть на 10-15 килограммов в месяц, будьте готовы к тому, что это не только нереально, но и вредно для здоровья. Однако несколько лишних килограммов сбросить вполне возможно.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как это сделать эффективно и без риска для здоровья.

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Ставьте реалистичную цель

Похудеть на 2-5 килограммов в месяц — реальная задача. Вместо жестких диет и голодания сделайте акцент на правильном питании, уменьшении калорийности блюд и добавлении в рацион больше зелени.

Установите четкий режим дня, включающий:

подъем и сон в то же время каждый день;

три основных приема пищи и полезные перекусы;

выделение времени на физическую активность.

Режим поможет избежать стресса и переедания, часто мешающих в борьбе с лишними килограммами.

Девушка с овощами.

Двигайтесь каждый день

Физическая активность — один из лучших способов сбросить вес. Это может быть тренажерный зал, бег, обычная прогулка быстрым шагом. Главное — заниматься регулярно. Ежедневная активность не только поможет похудеть, но и улучшит ваше самочувствие.

Выполнение упражнения Фото: Pixabay

Ищите мотивацию

Поддержка близких — мощный стимул. Найдите друга или подругу, которые также хотят улучшить свою форму, и занимайтесь вместе. Совместные тренировки или совместное приготовление полезных блюд сделают процесс более легким и приятным.

Используйте технологии

Современные фитнес-приложения помогут отслеживать ваш прогресс и придерживаться поставленных целей. Установите одну из таких программ и регулярно отмечайте свои достижения.

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