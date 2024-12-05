Як схуднути до свят і уникнути набору ваги після Нового року

Дівчина радіє схудненню. Фото: Freepik

До Нового року залишилось зовсім небагато часу, і багато хто задумується, як швидко привести себе у форму. Якщо ваша мета — схуднути на 10-15 кілограмів за місяць, будьте готові до того, що це не тільки нереально, але й шкідливо для здоров’я. Однак кілька зайвих кілограмів скинути цілком можливо.

Сайт Новини.LIVE розповість, як це зробити ефективно та без ризику для здоров’я.

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Ставте реалістичну мету

Схуднути на 2-5 кілограмів за місяць — реальна задача. Замість жорстких дієт і голодування зробіть акцент на правильному харчуванні, зменшенні калорійності страв і додаванні в раціон більше зелені. Чітко визначте, чого хочете досягти, і рухайтеся крок за кроком.

Встановіть чіткий режим дня, який включатиме:

підйом і сон у той самий час щодня;

три основних прийоми їжі та корисні перекуси;

виділення часу на фізичну активність.

Режим допоможе уникнути стресу й переїдання, які часто заважають у боротьбі із зайвими кілограмами.

Дівчина з овочами. Фото: Pixabay

Рухайтесь щодня

Фізична активність — один із найкращих способів скинути вагу. Це може бути тренажерний зал, біг, йога чи навіть звичайна прогулянка швидким кроком. Головне — займатися регулярно. Щоденна активність не лише допоможе схуднути, але й покращить ваше самопочуття.

Виконання вправи. Фото: Pixabay

Шукайте мотивацію

Підтримка близьких — потужний стимул. Знайдіть друга або подругу, які також хочуть покращити свою форму, і займайтеся разом. Спільні тренування або спільне приготування корисних страв зроблять процес легшим і приємнішим.

Використовуйте технології

Сучасні фітнес-додатки допоможуть відстежувати ваш прогрес і дотримуватись поставлених цілей. Встановіть одну з таких програм і регулярно відмічайте свої досягнення.

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