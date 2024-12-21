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Как правильно наносить духи, чтобы аромат держался дольше

21 декабря 2024 10:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Аромат будет держаться весь день – как правильно наносить парфюм.
Открытый флакон с духами. Фото: freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Как сделать так, чтобы аромат духов держался подольше? Часто стойкость запаха зависит не только от качества продукта, но и от того, как мы его используем.

Сайт Новини.LIVE даст несколько простых советов, которые помогут наслаждаться любимым ароматом подольше.

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Как правильно наносить духи на тело

Наносите на правильные места

Чтобы духи раскрывались максимально эффективно, наносите их на те участки, где пульсирует кровь: за уши, запястья, сгибы локтей и шею. Для волос тоже есть лайфхак — брызните немного духов на расческу и расчешите ими волосы. Но не переборщите, чтобы не пересушить волосы.

Чтобы дух на теле держался дольше, нанесите его на правильные места
Девушка наносит духи на тело. Фото: Freepik

Увлажняйте кожу

Ароматы лучше раскрываются во влажной среде. Поэтому идеальный момент для нанесения духов сразу после душа. Увлажненная кожа дольше удерживает запах, а сам аромат раскрывается ярче.

Используйте вазелин или лосьон

Перед нанесением духов смажьте кожу вазелином или легким увлажняющим кремом. Это создает основу, которая поможет аромату держаться часами. Просто нанесите средство на точки, куда планируете распылить духи.

Выбирайте стойкие ароматы

Не все запахи все равно держатся. Например, цитрусовые, фруктовые или цветочные духи улетучиваются быстрее. Если хотите, чтобы аромат оставался с вами подолгу, ищите композиции с древесными или мускусными нотами.

Выбирайте стойкие ароматы, ведь они лучше будут держаться на теле.
Флакон с духами. Фото: Freepik

Соблюдайте правила хранения

Духи не любят солнца и влаги. Держите флакон в сухом, прохладном месте, как можно дальше от прямых лучей солнца. Идеально — в коробке или ящике, чтобы аромат сохранялся в своем первозданном виде.

Ранее мы писали о том, от каких ароматов лучше отказаться в 2025 году.

Также мы сообщали, как выбрать качественные, но недорогие духи.

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