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Як правильно наносити парфуми, щоб аромат тримався довше

21 грудня 2024 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Аромат буде триматись весь день — як правильно наносити парфум
Відкритий флакон з парфумами. Фото: freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Як зробити так, щоб аромат парфумів тримався довше? Часто стійкість запаху залежить не тільки від якості продукту, але й від того, як саме ми його використовуємо.

Сайт Новини.LIVE дасть кілька простих порад, які допоможуть насолоджуватися улюбленим ароматом якомога довше. 

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Як правильно наносити парфуми на тіло

Наносьте на правильні місця

Щоб парфуми розкривалися максимально ефективно, наносіть їх на ті ділянки, де пульсує кров: за вуха, на зап'ястя, згини ліктів і шию. Для волосся теж є лайфхак – бризніть трохи парфумів на гребінець і розчешіть ним волосся. Але не переборщіть, щоб не пересушити волосся.

Щоб парфум на тілі тримався довше, нанесіть його на правильні місця
Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: Freepik

Зволожуйте шкіру

Аромати краще "чіпляються" до вологого середовища. Тому ідеальний момент для нанесення парфумів — одразу після душу. Зволожена шкіра довше утримує запах, а сам аромат розкривається яскравіше.

Використовуйте вазелін чи лосьйон

Перед тим як наносити парфуми, змастіть шкіру вазеліном або легким зволожуючим кремом. Це створює основу, яка допоможе аромату триматися годинами. Просто нанесіть засіб на точки, куди плануєте розпилити парфуми.

Обирайте стійкі аромати

Не всі запахи однаково тримаються. Наприклад, цитрусові, фруктові або квіткові парфуми випаровуються швидше. Якщо хочете, щоб аромат залишався з вами довго, шукайте композиції з деревними або мускусними нотами.

Обирайте стійкі аромати, адже вони краще будуть триматись на тілі
Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Дотримуйтесь правил зберігання

Парфуми не люблять сонця та вологи. Тримайте флакон у сухому, прохолодному місці, якомога далі від прямих променів сонця. Ідеально — у коробці або шухлядці, щоб аромат зберігався у своєму первозданному вигляді.

Раніше ми писали про те, від яких ароматів краще відмовитись у 2025 році. 

Також ми повідомляли, як обрати якісні, але недорогі парфуми.

духи лайфхаки аромат стиль запах

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