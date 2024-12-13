Как добавить объем тонким волосам — простые трюки, что работают

Девушка с красивыми волосами. Фото: Pixabay

Тонкие волосы часто становятся причиной недовольства, особенно зимой, когда шапки способны мгновенно разрушить даже самую лучшую прическу. Но существуют действенные способы, которые помогут добавить локонам желаемого объема, не выходя из дома.

Сайт Новини.LIVE даст несколько советов, которые следует попробовать.

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Ночной пучок

Перед сном сделайте высокий небрежный пучок на еще влажные волосы. Утром вы получите естественный объем и легкие волны, которые смотрятся очень эффектно.

Подбирайте средства по уходу правильно

Важно выбирать шампунь по типу кожи головы, а кондиционеры и маски — по потребностям волос. Шампунь следует наносить только на корни во избежание пересушивания, а кондиционер, наоборот, распределять только по длине. Правильный подход обеспечит увлажнение и легкость укладки.

Девушка наносит кондиционер на волосы. Фото: Freepik

Небрежность в прическе — ваш козырь

Небрежный стиль в прическе всегда придает объем. Используйте минимум средств для стайлинга, чтобы не перегрузить волосы. Слегка растрепанные локоны смотрятся стильно и естественно.

Сушите волосы вниз головой

Наклоните голову вперед и сушите волосы феном, начиная от корней. Такой способ укладки мгновенно производит впечатление густоты. Если у вас есть челка, высушите ее в обычном положении.

Феном высушивают волосы. Фото: Freepik

Сухой шампунь для объема

Чтобы получить дополнительный объем, нанесите сухой шампунь на чистые волосы. Не ждите, пока они станут жирными — так эффект будет более заметным. Используйте редко, чтобы избежать пересушивания волос.

Как мы видим, тонкие волосы больше не проблема, если применить эти простые лайфхаки. Попробуйте один или несколько методов уже завтра и убедитесь, как легко можно достичь эффектного вида.

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