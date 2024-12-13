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Як повернути об’єм тонкому волоссю — модні лайфхаки

13 грудня 2024 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як додати об’єм тонкому волоссю — прості трюки, що працюють
Дівчина з гарним волоссям. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Тонке волосся часто стає причиною невдоволення, особливо взимку, коли шапки здатні миттєво зруйнувати навіть найкращу зачіску. Але існують дієві способи, які допоможуть додати локонам бажаного об’єму, не виходячи з дому.

Сайт Новини.LIVE дасть декілька порад, які варто спробувати.

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Нічний пучок

Перед сном зробіть високий недбалий пучок на ще вологе волосся. Зранку ви отримаєте природний об’єм і легкі хвилі, які виглядають дуже ефектно.

Підбирайте засоби для догляду правильно

Важливо вибирати шампунь за типом шкіри голови, а кондиціонери та маски — за потребами волосся. Шампунь варто наносити тільки на корені, щоб уникнути пересушування, а кондиціонер, навпаки, розподіляти лише по довжині. Правильний підхід забезпечить зволоження й легкість укладки.

Волосся вимагає особливого догляду
Дівчина наносить кондиціонер на волосся. Фото: Freepik

Недбалість у зачісці — ваш козир

Недбалий стиль у зачісці завжди додає об’єму. Використовуйте мінімум засобів для стайлінгу, щоб не перевантажити волосся. Злегка розтріпані локони мають стильний і природній вигляд.

Сушіть волосся вниз головою

Нахиліть голову вперед і сушіть волосся феном, починаючи від коренів. Такий спосіб укладки миттєво створює враження густоти. Якщо у вас є чубчик, висушіть його у звичайному положенні.

Волосся потрібно сушити правильно
Феном висушують волосся. Фото: Freepik

Сухий шампунь для об’єму

Щоб отримати додатковий об’єм, нанесіть сухий шампунь на чисте волосся. Не чекайте, поки воно стане жирним — так ефект буде більш помітним. Використовуйте цей засіб рідко, щоб уникнути пересушення волосся.

Як ми бачимо, тонке волосся більше не проблема, якщо застосувати ці прості лайфхаки. Спробуйте один чи декілька методів уже завтра й переконайтеся, як легко можна досягти ефектного вигляду.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за фарбованим волоссям, щоб воно залишалось здоровим.

Також ми повідомляли, яке фарбування волосся буде в тренді наступного року. 

жінки волосся краса догляд стиль

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