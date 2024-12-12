Как изменить прическу перед Новым годом 2025 — идеи для коротких волос

Девушка с ножницами в руках. Фото: Freepik

Перед Новым годом многие женщины хотят обновить свой образ, и новая стрижка может стать отличным решением. Это быстрый способ освежить внешний вид, подчеркнуть стиль и даже выглядеть немного младше. Остается совсем мало времени до праздника, поэтому следует выбрать что-то стильное, но простое в укладке.

Сайт Новини.LIVE расскажет о нескольких интересных вариантах для коротких волос, которые могут вас вдохновить.

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Cub Cut

Если вам нравятся аккуратные и четкие линии, то эта стрижка именно для вас. Она имеет стильный и элегантный вид, а главное подходит для любого случая — от работы до вечеринок.

Стрижка Cub Cut. Фото с Instagram

Curly Bob — красота локонов

Есть кудрявые или волнистые волосы? Этот вариант отлично обрамляет лицо и подчеркивает естественную текстуру. Главное — используйте гель или крем, чтобы сохранить объем и чистоплотность локонов.

Стрижка Curly Bob. Фото с Instagram

Непринужденный боб — о легкости и стиле

Хотите что-нибудь простое, но хорошее? Непринужденный боб с легкими волнами создает мягкий и модный вид. Он подходит для тех, кто ценит естественность в своем стиле.

Непринужденный боб. Фото с Instagram

Edgy Bob — для смелых и неординарных

Этот вариант для тех, кто любит эксперименты. Асимметрия, ровные слои и взъерошенная текстура делают эту прическу дерзкой и современной. Она точно придаст уверенность в себе.

Стрижка Edgy Bob. Фото с Instagram

Выбирайте стрижку, подходящую именно вам, и наслаждайтесь своим новым образом в новогоднюю ночь.

Раньше мы писали о том, какие стрижки могут омолодить и не требуют времени на укладку.

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