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Як підстригтися до Нового року — модні короткі зачіски для жінок

12 грудня 2024 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як змінити зачіску перед Новим роком 2025 — ідеї для короткого волосся
Дівчина з ножицями в руках. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Перед Новим роком багато жінок хочуть оновити свій образ, і нова стрижка може стати чудовим рішенням. Це швидкий спосіб освіжити зовнішній вигляд, підкреслити стиль і навіть мати трохи молодший вигляд. Залишається зовсім мало часу до свята, тому варто обрати щось стильне, але просте в укладанні. 

Сайт Новини.LIVE розповість про кілька цікавих варіантів для короткого волосся, які можуть вас надихнути.

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Cub Cut 

Якщо вам подобаються акуратні й чіткі лінії, ця стрижка саме для вас. Вона має стильний і елегантний вигляд, а головне, підходить для будь-якого випадку — від роботи до вечірок.

Як підстригтися до Нового року — модні короткі зачіски для жінок - фото 1
Стрижка Cub Cut. Фото з Instagram

Curly Bob — краса локонів

Маєте кучеряве або хвилясте волосся? Цей варіант чудово обрамляє обличчя й підкреслює природну текстуру. Головне — використовуйте гель або крем, щоб зберегти об’єм і охайність локонів.

Як підстригтися до Нового року — модні короткі зачіски для жінок - фото 2
Стрижка Curly Bob. Фото з Instagram

Невимушений боб — про легкість і стиль

Хочете щось просте, але гарне? Невимушений боб із легкими хвилями створює м’який і модний вигляд. Він підходить для тих, хто цінує природність у своєму стилі.

Як підстригтися до Нового року — модні короткі зачіски для жінок - фото 3
Невимушений боб. Фото з Instagram

Edgy Bob — для сміливих і неординарних

Цей варіант для тих, хто любить експерименти. Асиметрія, рівні шари й скуйовджена текстура роблять цю зачіску зухвалою та сучасною. Вона точно додасть впевненості в собі.

Як підстригтися до Нового року — модні короткі зачіски для жінок - фото 4
Стрижка Edgy Bob. Фото з Instagram

Обирайте стрижку, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся своїм новим образом у новорічну ніч.

Раніше ми писали про те, які стрижки можуть омолодити і не потребують часу на укладку.

Також ми розповідали про стрижку, яка обіцяє стати трендовою у 2025 році. 

мода стрижки волосся краса стиль

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