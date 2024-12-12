Як змінити зачіску перед Новим роком 2025 — ідеї для короткого волосся

Дівчина з ножицями в руках. Фото: Freepik

Перед Новим роком багато жінок хочуть оновити свій образ, і нова стрижка може стати чудовим рішенням. Це швидкий спосіб освіжити зовнішній вигляд, підкреслити стиль і навіть мати трохи молодший вигляд. Залишається зовсім мало часу до свята, тому варто обрати щось стильне, але просте в укладанні.

Сайт Новини.LIVE розповість про кілька цікавих варіантів для короткого волосся, які можуть вас надихнути.

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Cub Cut

Якщо вам подобаються акуратні й чіткі лінії, ця стрижка саме для вас. Вона має стильний і елегантний вигляд, а головне, підходить для будь-якого випадку — від роботи до вечірок.

Стрижка Cub Cut. Фото з Instagram

Curly Bob — краса локонів

Маєте кучеряве або хвилясте волосся? Цей варіант чудово обрамляє обличчя й підкреслює природну текстуру. Головне — використовуйте гель або крем, щоб зберегти об’єм і охайність локонів.

Стрижка Curly Bob. Фото з Instagram

Невимушений боб — про легкість і стиль

Хочете щось просте, але гарне? Невимушений боб із легкими хвилями створює м’який і модний вигляд. Він підходить для тих, хто цінує природність у своєму стилі.

Невимушений боб. Фото з Instagram

Edgy Bob — для сміливих і неординарних

Цей варіант для тих, хто любить експерименти. Асиметрія, рівні шари й скуйовджена текстура роблять цю зачіску зухвалою та сучасною. Вона точно додасть впевненості в собі.

Стрижка Edgy Bob. Фото з Instagram

Обирайте стрижку, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся своїм новим образом у новорічну ніч.

Раніше ми писали про те, які стрижки можуть омолодити і не потребують часу на укладку.

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