Не знаете, какую форму ногтей выбрать – вот ключ к идеалу

Уход за ногтями. Фото: Freepik

Маникюр — это не только способ подчеркнуть красоту рук, но и важный шаг в создании гармоничного образа. Выбор правильной формы ногтей может оказать значительное влияние на то, как выглядят ваши пальцы.

Новини.LIVE предлагает рассмотреть популярные варианты, чтобы найти именно тот, который вам подходит.

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Круглые ногти

Круглая форма — это классика, которая подходит для коротких пальцев. Она делает руки более изящными, а ногтевое ложе — менее широким. Такая форма смотрится естественно и подходит для любого стиля. Чтобы создать круглые ногти, просто подпиливайте их в направлении естественной линии роста, оставляя бока прямыми, а кончик — скругленным.

Идеально для: коротких пальцев и широких ногтевых лож.

Овальные ногти

Овальная форма придает рукам элегантность, удлиняет пальцы и подходит маленьким рукам. Она имеет изящные контуры, похожие на форму яйца. Чтобы достичь такого эффекта, сначала сделайте круглую форму, затем сузьте бока и округлите кончик.

Идеально для: маленьких рук и коротких пальцев.

Овальные ногти. Фото с Instagram

Квадратные ногти

Прямые стороны и ровный верх — это квадратная форма. Она придает строгости и четкости образу, но может зрительно сократить пальцы. Если у вас узкая ногтевая ложа и длинные пальцы, квадратные ногти будут выглядеть очень стильно. Для этой формы подпиливайте ногти ровно, без закруглений.

Идеально для: длинных пальцев и узкой ногтевой ложи.

Квадратно-овальные ногти

Эта форма совмещает практичность и естественность. Она менее острая, чем квадрат, но выглядит более сдержанно, чем овал. Сначала подпиливайте ногти ровно, а затем немного сгладьте углы.

Идеально для: любого типа пальцев.

Квадратно-овальные ногти. Фото с Instagram

Миндалевидные ногти

Такая форма придает пальцам изящество, а рукам — женственность. Она напоминает миндаль по форме: суженые бока и мягкий округлый кончик. Для создания такого вида подпиливайте бока по направлению к центру, но оставляйте кончик плавным.

Идеально для: коротких пальцев и широких ногтевых лож.

Стилет

Это вариант для тех, кто любит смелые решения. Длинные и заостренные ногти выглядят эффектно, но нуждаются в дополнительном уходе. Для стилета подпиливайте бока к заостренному кончику, а для прочности используйте гель или акрил.

Форма стилета. Фото с Instagram

Идеально для: длинных пальцев.

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