Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Як підібрати форму нігтів, яка ідеально вам пасуватиме arrow

Як підібрати форму нігтів, яка ідеально вам пасуватиме

5 січня 2025 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Не знаєте, яку форму нігтів обрати — ось ключ до ідеалу
Догляд за нігтями. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Манікюр — це не лише спосіб підкреслити красу рук, а й важливий крок у створенні гармонійного образу. Вибір правильної форми нігтів може значно вплинути на те, який мають вигляд ваші пальці.

Новини.LIVE пропонує розглянути популярні варіанти, щоб знайти саме той, який вам підходить.

Читайте також:

Круглі нігті

Кругла форма — це класика, яка підходить для коротких пальців. Вона робить руки більш витонченими, а нігтьове ложе – менш широким. Така форма виглядає природно та підходить для будь-якого стилю. Щоб створити круглі нігті, просто підпилюйте їх у напрямку природної лінії росту, залишаючи боки прямими, а кінчик — заокругленим.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Овальні нігті

Овальна форма додає рукам елегантності, подовжує пальці та пасує маленьким рукам. Вона має витончені контури, схожі на форму яйця. Щоб досягти такого ефекту, спершу зробіть круглу форму, а потім звузьте боки та округліть кінчик.

Ідеально для: маленьких рук і коротких пальців.

Овальні нігті найбільш популярні
Овальні нігті. Фото з Instagram

Квадратні нігті

Прямі боки та рівний верх — це про квадратну форму. Вона додає строгості й чіткості образу, але може візуально скоротити пальці. Якщо у вас вузьке нігтьове ложе та довгі пальці, квадратні нігті матимуть дуже стильний вигляд. Для цієї форми підпилюйте нігті рівно, без заокруглень.

Ідеально для: довгих пальців і вузького нігтьового ложа.

Квадратно-овальні нігті

Ця форма поєднує практичність і природність. Вона менш гостра, ніж квадрат, але має більш стриманий вигляд, ніж овал. Спершу підпилюйте нігті рівно, а потім трохи згладьте кути.

Ідеально для: будь-якого типу пальців.

Квадратно-овальні нігті - найбільш універсальні
Квадратно-овальні нігті. Фото з Instagram

Мигдалеподібні нігті

Така форма додає пальцям витонченості, а рукам — жіночності. Вона нагадує мигдаль за формою: звужені боки і м'який округлий кінчик. Для створення такого вигляду підпилюйте боки у напрямку до центру, але залишайте кінчик плавним.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Стилет

Це варіант для тих, хто любить сміливі рішення. Довгі та загострені нігті мають ефектний вигляд, але потребують додаткового догляду. Для стилету підпилюйте боки до загостреного кінчика, а для міцності використовуйте гель або акрил.

Форма стилет підходить сміливим жінкам
Форма стилет. Фото з Instagram

Ідеально для: довгих пальців.

Раніше ми писали про те, чому японський манікюр стає все більш популярним.

Також ми повідомляли, наскільки гель-лак шкідливий для нігтьової пластини.

мода тренди манікюр стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла