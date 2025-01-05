Не знаєте, яку форму нігтів обрати — ось ключ до ідеалу

Догляд за нігтями. Фото: Freepik

Манікюр — це не лише спосіб підкреслити красу рук, а й важливий крок у створенні гармонійного образу. Вибір правильної форми нігтів може значно вплинути на те, який мають вигляд ваші пальці.

Новини.LIVE пропонує розглянути популярні варіанти, щоб знайти саме той, який вам підходить.

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Круглі нігті

Кругла форма — це класика, яка підходить для коротких пальців. Вона робить руки більш витонченими, а нігтьове ложе – менш широким. Така форма виглядає природно та підходить для будь-якого стилю. Щоб створити круглі нігті, просто підпилюйте їх у напрямку природної лінії росту, залишаючи боки прямими, а кінчик — заокругленим.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Овальні нігті

Овальна форма додає рукам елегантності, подовжує пальці та пасує маленьким рукам. Вона має витончені контури, схожі на форму яйця. Щоб досягти такого ефекту, спершу зробіть круглу форму, а потім звузьте боки та округліть кінчик.

Ідеально для: маленьких рук і коротких пальців.

Овальні нігті. Фото з Instagram

Квадратні нігті

Прямі боки та рівний верх — це про квадратну форму. Вона додає строгості й чіткості образу, але може візуально скоротити пальці. Якщо у вас вузьке нігтьове ложе та довгі пальці, квадратні нігті матимуть дуже стильний вигляд. Для цієї форми підпилюйте нігті рівно, без заокруглень.

Ідеально для: довгих пальців і вузького нігтьового ложа.

Квадратно-овальні нігті

Ця форма поєднує практичність і природність. Вона менш гостра, ніж квадрат, але має більш стриманий вигляд, ніж овал. Спершу підпилюйте нігті рівно, а потім трохи згладьте кути.

Ідеально для: будь-якого типу пальців.

Квадратно-овальні нігті. Фото з Instagram

Мигдалеподібні нігті

Така форма додає пальцям витонченості, а рукам — жіночності. Вона нагадує мигдаль за формою: звужені боки і м'який округлий кінчик. Для створення такого вигляду підпилюйте боки у напрямку до центру, але залишайте кінчик плавним.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Стилет

Це варіант для тих, хто любить сміливі рішення. Довгі та загострені нігті мають ефектний вигляд, але потребують додаткового догляду. Для стилету підпилюйте боки до загостреного кінчика, а для міцності використовуйте гель або акрил.

Форма стилет. Фото з Instagram

Ідеально для: довгих пальців.

Раніше ми писали про те, чому японський манікюр стає все більш популярним.

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