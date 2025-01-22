Что будет модным весной 2025 - главные тренды сезона

Стильные женщины. Фото: Freepik

Весна еще впереди, но подготовить гардероб к новому сезону лучше заранее. Уже сейчас в коллекциях брендов появляются вещи, которые станут основой стильных образов в 2025 году. Диктат жестких трендов остался в прошлом: дизайнеры предлагают десятки различных вариантов, подходящих на все случаи жизни.

Чтобы не растеряться в этом многообразии, Новини.LIVE подготовили подробный гид по моде весны-2025.

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Платья, которые сделают весну более стильной

Распродажи — идеальное время обновить гардероб. Среди зимних акций уже можно найти модели, которые прекрасно подойдут для весенних образов. Особенно стоит обратить внимание на платья — вечную классику, которая никогда не выходит из моды. Они легко становятся центром любого образа, от повседневного до вечернего. Платья с подчеркнутой талией или ярким акцентом гармонично впишутся в актуальные тренды.

Платье. Фото из Instagram

Лоферы

Лоферы — настоящий мастхэв для весеннего сезона. В 2025 году модные модели станут более элегантными, с тонкой подошвой вместо массивной. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и со строгими брюками или джинсами, создавая образы для работы или прогулок. Главное — выбирайте качественный материал и нейтральный оттенок для универсальности.

Лоферы в образе. Фото из Instagram

Джинсы багги — главный тренд

Весна 2025 будет под знаком широких джинсов багги. Это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть модно. Такие джинсы удобны в носке, их легко стилизовать с любой обувью — от лоферов до кроссовок. Широкие силуэты добавляют образу динамичности и современности.

Джинсы багги. Фото из Instagram

Юбки для любого случая

В новом сезоне юбка-карандаш будет на пике популярности. Для работы выбирайте строгие варианты из костюмной ткани, а для вечерних выходов — нарядные модели из бархата или шелка. Завышенная талия идеально удлиняет ноги, а классическая длина до колена делает эту вещь универсальной.

Юбка. Фото из Instagram

Свитшоты

В 2025 году свитшоты остаются в тренде. Это самая удобная вещь гардероба, которая сочетает спортивный стиль с городским шиком. Выбирайте модели из мягких тканей, которые приятно носить целый день. Пастельные цвета или минималистичный дизайн добавят гармонии весенним лукам.

Стильный свитшот. Фото из Instagram

Готовьтесь к весне 2025 уже сейчас — и встречайте ее с новыми стильными образами.

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