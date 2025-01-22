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Как одеваться этой весной — главные тренды 2025 года

22 января 2025 10:32
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что будет модным весной 2025 - главные тренды сезона
Стильные женщины. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна еще впереди, но подготовить гардероб к новому сезону лучше заранее. Уже сейчас в коллекциях брендов появляются вещи, которые станут основой стильных образов в 2025 году. Диктат жестких трендов остался в прошлом: дизайнеры предлагают десятки различных вариантов, подходящих на все случаи жизни.

Чтобы не растеряться в этом многообразии, Новини.LIVE подготовили подробный гид по моде весны-2025.

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Платья, которые сделают весну более стильной

Распродажи — идеальное время обновить гардероб. Среди зимних акций уже можно найти модели, которые прекрасно подойдут для весенних образов. Особенно стоит обратить внимание на платья — вечную классику, которая никогда не выходит из моды. Они легко становятся центром любого образа, от повседневного до вечернего. Платья с подчеркнутой талией или ярким акцентом гармонично впишутся в актуальные тренды. 

Платья идеально подходят на теплое время года
Платье. Фото из Instagram

Лоферы

Лоферы — настоящий мастхэв для весеннего сезона. В 2025 году модные модели станут более элегантными, с тонкой подошвой вместо массивной. Они прекрасно сочетаются как с платьями, так и со строгими брюками или джинсами, создавая образы для работы или прогулок. Главное — выбирайте качественный материал и нейтральный оттенок для универсальности.

Лоферы прекрасно подходят под разную одежду
Лоферы в образе. Фото из Instagram

Джинсы багги — главный тренд

Весна 2025 будет под знаком широких джинсов багги. Это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть модно. Такие джинсы удобны в носке, их легко стилизовать с любой обувью — от лоферов до кроссовок. Широкие силуэты добавляют образу динамичности и современности.

Джинсы багги в трендах 2025 года
Джинсы багги. Фото из Instagram

Юбки для любого случая

В новом сезоне юбка-карандаш будет на пике популярности. Для работы выбирайте строгие варианты из костюмной ткани, а для вечерних выходов — нарядные модели из бархата или шелка. Завышенная талия идеально удлиняет ноги, а классическая длина до колена делает эту вещь универсальной.

Макси юбки продолжают пользоваться спросом
Юбка. Фото из Instagram

Свитшоты

В 2025 году свитшоты остаются в тренде. Это самая удобная вещь гардероба, которая сочетает спортивный стиль с городским шиком. Выбирайте модели из мягких тканей, которые приятно носить целый день. Пастельные цвета или минималистичный дизайн добавят гармонии весенним лукам.

Свитшоты можно подобрать под разный стиль
Стильный свитшот. Фото из Instagram

Готовьтесь к весне 2025 уже сейчас — и встречайте ее с новыми стильными образами.

Ранее мы писали о том, какой тренд 2025 года покорил модный мир.

Также мы сообщали, какие штаны популярны в этом году.

мода одежда тренды стиль 2025 год

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