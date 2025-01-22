Що буде модним навесні 2025 — головні тренди сезону

Стильні жінки. Фото: Freepik

Весна ще попереду, але підготувати гардероб до нового сезону краще заздалегідь. Уже зараз в колекціях брендів з’являються речі, які стануть основою стильних образів у 2025 році. Диктат жорстких трендів залишився у минулому: дизайнери пропонують десятки різних варіантів, які підходять на всі випадки життя.

Щоб не розгубитися у цьому різноманітті, Новини.LIVE підготували детальний гід по моді весни-2025.

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Сукні, які зроблять весну стильнішою

Розпродажі — ідеальний час оновити гардероб. Серед зимових акцій уже можна знайти моделі, які чудово підійдуть для весняних образів. Особливо варто звернути увагу на сукні — вічну класику, що ніколи не виходить із моди. Вони легко стають центром будь-якого образу, від повсякденного до вечірнього. Плаття з підкресленою талією або яскравим акцентом гармонійно впишуться в актуальні тренди.

Сукня. Фото з Instagram

Лофери

Лофери — справжній мастхев для весняного сезону. У 2025 році модні моделі стануть більш елегантними, з тонкою підошвою замість масивної. Вони чудово поєднуються як із сукнями, так і зі строгими штанами чи джинсами, створюючи образи для роботи або прогулянок. Головне — обирайте якісний матеріал і нейтральний відтінок для універсальності.

Лофери в образі. Фото з Instagram

Джинси багі — головний тренд

Весна 2025 буде під знаком широких джинсів багі. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати модний вигляд. Такі джинси зручні в носінні, їх легко стилізувати з будь-яким взуттям — від лоферів до кросівок. Широкі силуети додають образу динамічності й сучасності.

Джинси багі. Фото з Instagram

Спідниці для будь-якої нагоди

У новому сезоні спідниця-олівець буде на піку популярності. Для роботи обирайте строгі варіанти з костюмної тканини, а для вечірніх виходів — нарядні моделі з оксамиту чи шовку. Завищена талія ідеально подовжує ноги, а класична довжина до коліна робить цю річ універсальною.

Спідниця. Фото з Instagram

Світшоти

У 2025 році світшоти залишаються в тренді. Це найзручніша річ гардероба, яка поєднує спортивний стиль із міським шиком. Вибирайте моделі з м'яких тканин, які приємно носити цілий день. Пастельні кольори або мінімалістичний дизайн додадуть гармонії весняним лукам.

Стильний світшот. Фото з Instagram

Готуйтеся до весни 2025 вже зараз — і зустрічайте її з новими стильними образами.

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