С чем сочетать пиджак в 2025 — стильные образы от звезд

Как носить пиджак в 2025 — звездные аутфиты, что стоит повторить
Пиджак — это не просто классика, а один из главных модных трендов 2025 года. В новом сезоне этот элемент гардероба остается на пике популярности, однако теперь с новыми акцентами и оригинальными решениями. Известные украинские знаменитости уже успели продемонстрировать свои стильные сочетания с пиджаками.
Об этом пишет "РБК-Украина".
Как звезды стилизуют пиджак в своих образах
Надя Дорофеева выбрала элегантный образ с серым костюмом. Она соединила классический пиджак с белым лонгсливом, заправленным в широкие брюки. Ее лук дополнили массивные украшения, в частности кулон в виде сердца. Образ выглядел сдержанно, но очень стильно. Пиджак можно носить как с ботильонами на небольшом каблуке, так и с кедами или комфортными кроссовками.
Кристина Горняк, экс-супруга телеведущего Владимира Остапчука, выбрала стильный повседневный лук с серыми джинсами и белым топом с высоким горлом. Она добавила черные ботильоны на шпильках и варианты пиджаков: сначала черный в полоску, а затем кожаный. Завершила образ естественным макияжем и распущенными волосами.
Телеведущая Маша Ефросинина для фотосессии выбрала ярко-зеленый пиджак, который она сочетала с белой блузкой. В 2025 году пиджаки могут быть не только классическими черными или серыми, но и яркими, как красный, синий или фиолетовый. Выбор цвета теперь является важной частью тренда.
Джамала, известная певица и победительница "Евровидения-2017", также любит пиджаки, которые комбинирует как для обычных выходов, так и для выступлений. Для одного из мероприятий она надела черный костюм со штанами и добавила ярко-красный кепи от украинского дизайнера. Образ она дополнила стильными украшениями.
Актриса Анастасия Цимбалару выбрала черный брючный костюм с пиджаком и добавила к нему галстук, ставший ярким акцентом образа.
В целом, как мы видим, пиджак в 2025 году — это универсальный элемент, который можно комбинировать с разными стилями и цветами.
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