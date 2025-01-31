З чим поєднувати піджак у 2025 — стильні образи від зірок

Як носити піджак у 2025 — зіркові аутфіти, які варто повторити
Піджак — це не просто класика, а один із головних модних трендів 2025 року. У новому сезоні цей елемент гардероба залишається на піку популярності, проте тепер з новими акцентами і оригінальними рішеннями. Відомі українські знаменитості вже встигли продемонструвати свої стильні поєднання з піджаками.
Про це пише "РБК-Україна".
Як зірки стилізують піджак у своїх образах
Надя Дорофєєва обрала елегантний образ із сірим костюмом. Вона поєднала класичний піджак з білим лонгслівом, заправленим у широкі штани. Її лук доповнили масивні прикраси, зокрема кулон у вигляді серця. Образ мав стриманий, але дуже стильний вигляд. Піджак можна носити як з ботильйонами на невеликому каблуці, так і з кедами чи комфортними кросівками.
Христина Горняк, ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, обрала стильний повсякденний лук із сірими джинсами та білим топом з високим горлом. Вона додала чорні ботильйони на шпильках та варіанти піджаків: спочатку чорний у смужку, а потім шкіряний. Завершила образ природним макіяжем і розпущеним волоссям.
Телеведуча Маша Єфросиніна для фотосесії вибрала яскраво-зелений піджак, який вона поєднала з білою блузкою. У 2025 році піджаки можуть бути не тільки класичними чорними чи сірими, а й яскравими, як червоний, синій чи фіолетовий. Вибір кольору тепер є важливою частиною тренду.
Джамала, відома співачка і переможниця "Євробачення-2017", також полюбляє піджаки, які комбінує як для звичайних виходів, так і для виступів. Для одного з заходів вона одягла чорний костюм зі штанами і додала яскраво-червоний кепі від українського дизайнера. Образ вона доповнила стильними прикрасами.
Акторка Анастасія Цимбалару вибрала чорний штанний костюм з піджаком і додала до нього краватку, що стала яскравим акцентом образу.
В цілому, як ми бачимо, піджак у 2025 році — це універсальний елемент, який можна комбінувати з різними стилями та кольорами.
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