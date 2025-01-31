З чим поєднувати піджак у 2025 — стильні образи від зірок

Дівчина в піджаку. Фото: Freepik

Піджак — це не просто класика, а один із головних модних трендів 2025 року. У новому сезоні цей елемент гардероба залишається на піку популярності, проте тепер з новими акцентами і оригінальними рішеннями. Відомі українські знаменитості вже встигли продемонструвати свої стильні поєднання з піджаками.

Про це пише "РБК-Україна".

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Надя Дорофєєва обрала елегантний образ із сірим костюмом. Вона поєднала класичний піджак з білим лонгслівом, заправленим у широкі штани. Її лук доповнили масивні прикраси, зокрема кулон у вигляді серця. Образ мав стриманий, але дуже стильний вигляд. Піджак можна носити як з ботильйонами на невеликому каблуці, так і з кедами чи комфортними кросівками.

Дорофеєєва. Фото з Instagram

Христина Горняк, ексдружина телеведучого Володимира Остапчука, обрала стильний повсякденний лук із сірими джинсами та білим топом з високим горлом. Вона додала чорні ботильйони на шпильках та варіанти піджаків: спочатку чорний у смужку, а потім шкіряний. Завершила образ природним макіяжем і розпущеним волоссям.

Горняк. Фото з Instagram

Телеведуча Маша Єфросиніна для фотосесії вибрала яскраво-зелений піджак, який вона поєднала з білою блузкою. У 2025 році піджаки можуть бути не тільки класичними чорними чи сірими, а й яскравими, як червоний, синій чи фіолетовий. Вибір кольору тепер є важливою частиною тренду.

Маша Єфросиніна. Фото з Instagram

Джамала, відома співачка і переможниця "Євробачення-2017", також полюбляє піджаки, які комбінує як для звичайних виходів, так і для виступів. Для одного з заходів вона одягла чорний костюм зі штанами і додала яскраво-червоний кепі від українського дизайнера. Образ вона доповнила стильними прикрасами.

Джамала. Фото з Instagram

Акторка Анастасія Цимбалару вибрала чорний штанний костюм з піджаком і додала до нього краватку, що стала яскравим акцентом образу.

Цимбалару. Фото з Instagram

В цілому, як ми бачимо, піджак у 2025 році — це універсальний елемент, який можна комбінувати з різними стилями та кольорами.

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