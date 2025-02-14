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Как носить куртку-бомбер этой весной — главный тренд 2025 года

14 февраля 2025 11:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовая куртка-бомбер - как носить главный хит весны 2025
Девушка в куртке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Бомбер — это вещь, которая никогда не выходит из моды. В 2025 году он снова на пике популярности, но теперь в самых разнообразных вариациях. От классических спортивных моделей до стильных вариантов из овчины — можно найти бомбер на любой вкус.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Кожаный

Если классическая косуха кажется слишком привычной, кожаный бомбер — отличная альтернатива. Он может быть минималистичным или, наоборот, с акцентами в виде объемных плеч, пояса или винтажных деталей. Матовый вариант добавляет образу элегантности, а лакированный — футуристичности.

Шкіряний бомбер в тренді завжди
Кожаный бомбер из кожи. Фото из Instagram

Овчина

Идеальный вариант для холодного времени года. Бомбер из овчины выглядит уютно, но при этом присутствует винтажный характер, будто из старых фильмов о пилотах. Лучшие модели с кожаными или замшевыми вставками.

Бомбер із овчини чудова альтернатива звичайній куртці
Бомбер из овчины. Фото из Instagram

Замша

Ретро-вариант в стиле 70-х. Хорошо смотрится в карамельных, шоколадных и рыжих оттенках. Отлично сочетается с джинсами и трикотажными брюками, создавая расслабленный, но стильный образ.

Замша підкорює тренди цього року
Замшевая куртка. Фото из Instagram

Укороченные бомберы

Весной 2025 года короткие модели снова в моде. Они подчеркивают талию, визуально удлиняют силуэт и отлично смотрятся с джинсами с высокой посадкой, платьями и костюмами с брюками.

Укорочені бомбери мають стильний вигляд
Укороченный бомбер. Фото из Instagram

Оверсайз

Максимально объемные модели остаются в тренде. Их удобно носить поверх худи, свитеров или даже деловых костюмов. Самые модные варианты — спортивные и кожаные.

Оверсайз в одязі залишається в моді
Куртка в стиле оверсайз. Фото из Instagram

С чем носить бомбер

С джинсами

Классика жанра — сочетание бомбера с прямыми или широкими джинсами. Если хочется сделать образ более эффектным, выбирайте укороченный бомбер и джинсы-трубы.

С брюками

Бомбер легко комбинируется не только со спортивными брюками, но и с классическими костюмами. Кожаный или твидовый бомбер добавит образу элегантности, а объемный нейлоновый сделает его расслабленным и стильным.

С юбками

Бомбер и юбка — идеальный тандем. Особенно выигрышно смотрятся сочетания с миди-юбками из атласа, денима или плиссировки. А если хочется создать смелый образ, выбирайте объемный бомбер и мини-юбку с сапогами на каблуках.

С платьями

Бомбер прекрасно вписывается в образы с платьями любого кроя. Этот прием помогает сочетать спортивный стиль с классикой, создавая модные многослойные луки. Укороченный бомбер подчеркнет талию и сделает силуэт более выразительным.

Бомбер — это универсальная вещь, которая подойдет каждому. Главное — выбрать модель, которая впишется в ваш стиль, и смело экспериментировать с образами.

Ранее мы писали о том, что блогер показала стильные образы с курткой на весну.

Также мы сообщали, какие куртки и пальто будут актуальны этой весной.

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