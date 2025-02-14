Трендовая куртка-бомбер - как носить главный хит весны 2025

Девушка в куртке. Фото: Freepik

Бомбер — это вещь, которая никогда не выходит из моды. В 2025 году он снова на пике популярности, но теперь в самых разнообразных вариациях. От классических спортивных моделей до стильных вариантов из овчины — можно найти бомбер на любой вкус.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Кожаный

Если классическая косуха кажется слишком привычной, кожаный бомбер — отличная альтернатива. Он может быть минималистичным или, наоборот, с акцентами в виде объемных плеч, пояса или винтажных деталей. Матовый вариант добавляет образу элегантности, а лакированный — футуристичности.

Кожаный бомбер из кожи. Фото из Instagram

Овчина

Идеальный вариант для холодного времени года. Бомбер из овчины выглядит уютно, но при этом присутствует винтажный характер, будто из старых фильмов о пилотах. Лучшие модели с кожаными или замшевыми вставками.

Бомбер из овчины. Фото из Instagram

Замша

Ретро-вариант в стиле 70-х. Хорошо смотрится в карамельных, шоколадных и рыжих оттенках. Отлично сочетается с джинсами и трикотажными брюками, создавая расслабленный, но стильный образ.

Замшевая куртка. Фото из Instagram

Укороченные бомберы

Весной 2025 года короткие модели снова в моде. Они подчеркивают талию, визуально удлиняют силуэт и отлично смотрятся с джинсами с высокой посадкой, платьями и костюмами с брюками.

Укороченный бомбер. Фото из Instagram

Оверсайз

Максимально объемные модели остаются в тренде. Их удобно носить поверх худи, свитеров или даже деловых костюмов. Самые модные варианты — спортивные и кожаные.

Куртка в стиле оверсайз. Фото из Instagram

С чем носить бомбер

С джинсами

Классика жанра — сочетание бомбера с прямыми или широкими джинсами. Если хочется сделать образ более эффектным, выбирайте укороченный бомбер и джинсы-трубы.

С брюками

Бомбер легко комбинируется не только со спортивными брюками, но и с классическими костюмами. Кожаный или твидовый бомбер добавит образу элегантности, а объемный нейлоновый сделает его расслабленным и стильным.

С юбками

Бомбер и юбка — идеальный тандем. Особенно выигрышно смотрятся сочетания с миди-юбками из атласа, денима или плиссировки. А если хочется создать смелый образ, выбирайте объемный бомбер и мини-юбку с сапогами на каблуках.

С платьями

Бомбер прекрасно вписывается в образы с платьями любого кроя. Этот прием помогает сочетать спортивный стиль с классикой, создавая модные многослойные луки. Укороченный бомбер подчеркнет талию и сделает силуэт более выразительным.

Бомбер — это универсальная вещь, которая подойдет каждому. Главное — выбрать модель, которая впишется в ваш стиль, и смело экспериментировать с образами.

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