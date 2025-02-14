Трендова куртка-бомбер — як носити головний хіт весни 2025

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Бомбер — це річ, яка ніколи не виходить з моди. У 2025 році він знову на піку популярності, але тепер у найрізноманітніших варіаціях. Від класичних спортивних моделей до стильних варіантів з овчини — можна знайти бомбер на будь-який смак.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Шкіряний

Якщо класична косуха здається занадто звичною, шкіряний бомбер — чудова альтернатива. Він може бути мінімалістичним або, навпаки, з акцентами у вигляді об'ємних плечей, пояса чи вінтажних деталей. Матовий варіант додає образу елегантності, а лакований — футуристичності.

Шкіряний бомбер. Фото з Instagram

Овчина

Ідеальний варіант для холодної пори року. Бомбер із овчини має затишний вигляд, але водночас присутній вінтажний характер, ніби зі старих фільмів про пілотів. Найкращі моделі зі шкіряними або замшевими вставками.

Бомбер із овчини. Фото з Instagram

Замша

Ретро-варіант у стилі 70-х. Гарний має вигляд у карамельних, шоколадних і рудих відтінках. Чудово поєднується з джинсами та трикотажними штанами, створюючи розслаблений, але стильний образ.

Замшева куртка. Фото з Instagram

Укорочені бомбери

Навесні 2025 короткі моделі знову в моді. Вони підкреслюють талію, візуально подовжують силует і мають чудовий вигляд із джинсами з високою посадкою, сукнями та костюмами зі штанами.

Укорочений бомбер. Фото з Instagram

Оверсайз

Максимально об'ємні моделі залишаються у тренді. Їх зручно носити поверх худі, светрів або навіть ділових костюмів. Наймодніші варіанти — спортивні та шкіряні.

Куртка в стилі оверсайз. Фото з Instagram

З чим носити бомбер

З джинсами

Класика жанру — поєднання бомбера з прямими або широкими джинсами. Якщо хочеться зробити образ більш ефектним, обирайте укорочений бомбер і джинси-труби.

Зі штанами

Бомбер легко комбінується не лише зі спортивними штанами, але й з класичними костюмами. Шкіряний або твідовий бомбер додасть образу елегантності, а об'ємний нейлоновий зробить його розслабленим і стильним.

Зі спідницями

Бомбер і спідниця — ідеальний тандем. Особливо виграшно виглядають поєднання з міді-спідницями з атласу, деніму або плісировки. А якщо хочеться створити сміливий образ, обирайте об'ємний бомбер і міні-спідницю з чоботами на підборах.

З сукнями

Бомбер чудово вписується в образи з сукнями будь-якого крою. Цей прийом допомагає поєднувати спортивний стиль із класикою, створюючи модні багатошарові луки. Укорочений бомбер підкреслить талію та зробить силует більш виразним.

Бомбер — це універсальна річ, яка підійде кожному. Головне — вибрати модель, що впишеться у ваш стиль, і сміливо експериментувати з образами.

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