Лучшие зимние образы с кардиганами - что стоит попробовать

Стильная девушка. Фото: Freepik

Прохладный сезон всегда приносит с собой новые возможности для экспериментов с одеждой. В этом году модницы сосредоточились на верхней одежде, стильных аксессуарах, которые добавляют тепла, и, конечно, на многослойных образах. Это время, когда можно сочетать разные фактуры, цвета и детали, создавая свой уникальный зимний стиль.

Об этом сообщает Elle.

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Почему кардиганы набирают популярность

Одним из главных трендов сезона стал теплый кардиган. В этом году он получил особое внимание дизайнеров, которые сделали его незаменимым элементом коллекций таких брендов, как Prada, Miu Miu, Ferragamo, Chloe, Chanel, Tommy Hilfiger и других. Главный акцент — на приталенных моделях в стиле 90-х с пуговицами.

Теплый кардиган. Фото из Instagram

Они напоминают гардероб Рэйчел из культового сериала или элементы школьной формы. Также на пике популярности остаются оверсайз-кардиганы, которые дарят комфорт и тепло даже в самые сильные морозы.

Модницы уже продемонстрировали, как носить кардиганы так, чтобы выглядеть стильно. Например:

Наденьте кардиган поверх водолазки или рубашки, добавьте свитер, а сверху пальто или пуховик.

Сочетайте его с классическими брюками, джинсами или теплой макси-юбкой.

Завершите образ стильными аксессуарами — шарфом, сумкой или элегантными перчатками.

Кардиган в образе. Фото из Instagram

Кардиган также прекрасно вписывается в офисный дресс-код или праздничный образ. Его можно сочетать с объемным жакетом, длинной сияющей юбкой или даже элегантным платьем.

Для тех, кто ищет нестандартные решения, кардиган легко превратить в стильный акцент. Например:

Завяжите его поверх пальто или жакета, словно шарф.

Накройте им плечи или обвяжите на поясе.

Кардиган, завязанный на плечах. Фото из Instagram

Это не только добавляет тепла, но и привлекает внимание, ведь выглядит очень свежо и креативно. Кардиган в этом сезоне — не просто одежда, а настоящая находка для модных экспериментов.

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