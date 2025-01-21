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Як носити кардигани взимку — стильні образи для натхнення

21 січня 2025 19:43
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найкращі зимові образи з кардиганами — що варто спробувати
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Прохолодний сезон завжди приносить із собою нові можливості для експериментів з одягом. Цьогоріч модниці зосередилися на верхньому одязі, стильних аксесуарах, які додають тепла, і, звичайно, на багатошарових образах. Це час, коли можна поєднувати різні фактури, кольори й деталі, створюючи свій унікальний зимовий стиль.

Про це повідомляє Elle.

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Одним із головних трендів сезону став теплий кардиган. У цьому році він отримав особливу увагу дизайнерів, які зробили його незамінним елементом колекцій таких брендів, як Prada, Miu Miu, Ferragamo, Chloe, Chanel, Tommy Hilfiger та інших. Головний акцент — на приталених моделях у стилі 90-х із ґудзиками.

Теплий кардиган - масхев цього сезону
Теплий кардиган. Фото з Instagram

Вони нагадують гардероб Рейчел із культового серіалу чи елементи шкільної форми. Також на піку популярності залишаються оверсайз-кардигани, які дарують комфорт і тепло навіть у найлютіші морози.

Модниці вже продемонстрували, як носити кардигани так, щоб виглядати стильно. Наприклад:

  • Одягніть кардиган поверх водолазки чи сорочки, додайте светр, а зверху пальто або пуховик.
  • Поєднайте його з класичними штанами, джинсами або теплою максіспідницею.
  • Завершіть образ стильними аксесуарами — шарфом, сумкою чи елегантними рукавичками.
Кардиган може бути головним акцентом в образі
Кардиган в образі. Фото з Instagram

Кардиган також чудово вписується в офісний дрес-код або святковий образ. Його можна поєднати з об’ємним жакетом, довгою сяйливою спідницею чи навіть елегантною сукнею.

Для тих, хто шукає нестандартні рішення, кардиган легко перетворити на стильний акцент. Наприклад:

  • Зав’яжіть його поверх пальта чи жакета, наче шарф.
  • Накрийте ним плечі або обв’яжіть на поясі.
Кардиган можна стилізувати різним чином в образі
Кардиган, пов'язаний на плечах. Фото з Instagram

Це не лише додає тепла, а й привертає увагу, адже має дуже свіжий та креативний вигляд. Кардиган цього сезону — не просто одяг, а справжня знахідка для модних експериментів.

Раніше ми писали про те, які речі роками тримаються в тренді.

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19:27 Динамо зробило яскравий камбек у грі з Галатасараєм. Як це було

19:05 У Києві компанія поставила НГУ браковану форму — деталі схеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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