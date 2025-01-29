Какое пальто купить на весну-2025 — лучшие варианты

Девушка в пальто. Фото: Freepik

Хоть за окном еще холодно, уже чувствуется приближение весны. Самое время обновлять гардероб и готовиться к потеплению. Вместо тяжелых пуховиков и шуб стоит обратить внимание на элегантное полупальто, которое станет отличной альтернативой межсезонной верхней одежде. Благодаря универсальному крою оно удачно сочетается с разными образами и подходит к любому типу фигуры.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых моделях.

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Модные фасоны полупальто в 2025 году

Самый практичный вариант — модель длиной чуть ниже бедра. Она согреет в прохладную погоду, но не будет утяжелять образ. В то же время более короткие варианты до талии также будут в тренде, особенно в сочетании с брюками или джинсами с высокой посадкой.

Модное полупальто. Фото из Instagram

Что касается фасона, наиболее универсальными остаются пальто прямого кроя. В то же время модными будут и приталенные модели, подчеркивающие фигуру, и объемные варианты, которые добавляют современного шарма. Дополнительный акцент на талии можно сделать с помощью пояса — это не только создаст гармоничный силуэт, но и придаст образу утонченности.

Если же в вашем гардеробе уже есть любимое пальто, просто дополните его базовым ремнем — и стильный образ готов. А если хочется сделать образ еще интереснее, можно украсить пальто крупной брошью — этот стильный акцент добавит ему шарма.

Пальто с ремешком. Фото из Instagram

Среди трендовых деталей стоит выделить воротник-стойку, который станет идеальным выбором для прохладной весенней погоды. А если хочется чего-то нестандартного, обратите внимание на модели с контрастным воротником — такой акцент сделает ваш лук более выразительным.

Какие цвета будут актуальны

Весной 2025 года в моду входят яркие цвета: зеленые, красные, небесно-голубые и нежно-розовые оттенки. В то же время классика никуда не исчезает — черные, коричневые, серые и бежевые модели всегда остаются в тренде.

Красное пальто. Фото из Instagram

С чем носить модное полупальто

Если выбираете классический вариант до середины бедра, то с ним будут отлично смотреться узкие джинсы, брюки или леггинсы. Добавить изысканности поможет обувь на каблуке в тон верхней одежды — такой способ визуально удлиняет ноги.

И как мы уже говорили, чтобы подчеркнуть талию, стоит добавить пояс с массивной пряжкой, цепочку или даже шнурок.

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