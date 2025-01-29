Яке пальто купити на весну-2025 — найкращі варіанти

Дівчина в пальто. Фото: Freepik

Хоч за вікном ще холодно, вже відчувається наближення весни. Саме час оновлювати гардероб і готуватися до потепління. Замість важких пуховиків і шуб варто звернути увагу на елегантне полупальто, яке стане чудовою альтернативою міжсезонному верхньому одягу. Завдяки універсальному крою воно вдало поєднується з різними образами та пасує до будь-якого типу фігури.

Новини.LIVE розповість більше про трендові моделі.

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Модні фасони полупальто у 2025 році

Найпрактичніший варіант — модель довжиною трохи нижче стегна. Вона зігріє в прохолодну погоду, але не обтяжуватиме образ. Водночас коротші варіанти до талії також будуть у тренді, особливо в поєднанні зі штанами чи джинсами з високою посадкою.

Модне полупальто. Фото з Instagram

Щодо фасону, найбільш універсальними залишаються пальта прямого крою. Водночас модними будуть і приталені моделі, що підкреслюють фігуру, та об’ємні варіанти, які додають сучасного шарму. Додатковий акцент на талії можна зробити за допомогою пояса – це не лише створить гармонійний силует, а й додасть образу витонченості.

Якщо ж у вашому гардеробі вже є улюблене пальто, просто доповніть його базовим ременем — і стильний образ готовий. А якщо хочеться зробити образ ще цікавішим, можна прикрасити пальто великою брошкою – цей стильний акцент додасть йому шарму.

Пальто з ремінцем. Фото з Instagram

Серед трендових деталей варто виділити комір-стійку, який стане ідеальним вибором для прохолодної весняної погоди. А якщо хочеться чогось нестандартного, зверніть увагу на моделі з контрастним коміром — такий акцент зробить ваш лук більш виразним.

Які кольори будуть актуальні

Навесні 2025 року в моду входять яскраві кольори: зелені, червоні, небесно-блакитні та ніжно-рожеві відтінки. Водночас класика нікуди не зникає — чорні, коричневі, сірі та бежеві моделі завжди залишаються в тренді.

Червоне пальто. Фото з Instagram

З чим носити модне полупальто

Якщо обираєте класичний варіант до середини стегна, то з ним матимуть чудовий вигляд вузькі джинси, штани або легінси. Додати вишуканості допоможе взуття на підборах у тон верхнього одягу – такий спосіб візуально подовжує ноги.

І як ми вже говорили, щоб підкреслити талію, варто додати пояс із масивною пряжкою, ланцюжок або навіть шнурок.

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